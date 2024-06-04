Льготные условия для пенсионеров: какой налог для них аннулировали

Украинцы, которые вышли на заслуженный отдых, имеют право на определенные льготы от государства. Например, они могут быть освобождены от уплаты обязательного налога.

Какой налог аннулировали для пенсионеров

Для лиц, получающих пенсию по возрасту, аннулировали уплату земельного налога. При этом, место жительства пенсионера не играет роли.

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Однако освобождение от него возможно при условии, что участок соответствовал установленным правилам. А именно, стоит свериться, соответствует ли участок предусмотренным законодательством следующим лимитам:

участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Какие еще действуют льготы для пенсионеров

Чтобы получить эту льготу, нужно подать соответствующее заявление и подтверждающие документы в местный орган контроля.

В Украине для пенсионеров предусмотрен еще ряд льгот, которая доступен для них при наличии пенсионного удостоверения. Таким образом, они могут:

рассчитывать на бесплатный проезд во всех видах наземного транспорта, за исключением такси;

имеют право бесплатно передвигаться по железной дороге, но только пригородного сообщения;

имеют право оформить субсидию.

Пенсионер может получить 100% скидки на ЖКУ, если проживает в сельской местности и имеет одну из перечисленных профессий.

В дополнение, при необходимости пенсионер может рассчитывать на юридические услуги на бесплатной основе или с существенной скидкой. А именно речь идет о таких видах помощи, как профессиональная консультация, защита прав и интересов и представление интересов гражданина.