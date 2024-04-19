Увеличение соцвыплат: кто в Украине получит до 7 800 гривен помощи

Сумма социальной помощи для одной категории украинцев выросла до 7 800 гривен. Это повышение произойдет автоматически, поэтому никуда обращаться не нужно.

Кто получит увеличенные размеры соцвыплат

В Украине значительно увеличили размер помощи детям погибших добровольцев. Соответствующее решение Кабмина, которое было принято еще в марте, но вступило в силу в апреле.

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Поэтому, с 1 апреля размер выплат для детей погибших добровольцев увеличили: вместо 2 361 гривны на одного несовершеннолетнего ребенка будут платить ежемесячно до 7 800 гривен. Однако, если он один в семье. В случае, если детей в семье двое и более, то размер выплат на каждого ребенка составит до 6 100 гривен.

До недавнего времени из-за правовой неурегулированности дети добровольцев получали выплаты ниже, выплат для детей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Также в Минсоцполитики отметили, что дети погибших добровольцев имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если у погибшего отца было необходимое количество страхового стажа.

Пенсия в связи с потерей кормильца

Если же к моменту гибели страхового стажа у лица было недостаточно, то ребенку будет начисляться государственная социальная помощь.

Пенсионные выплаты по потере кормильца могут получать члены семьи, которые потеряли лицо, что их обеспечивало. При этом получатели таких выплат не имеют возможности самостоятельно себя обеспечивать, то есть, они являются нетрудоспособными.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

другой супруг, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если им установлена инвалидность до достижения 18 лет;

дети, которые учатся – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой супруг, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Усыновленные дети, а также пасынки и падчерицы (если они не получали алиментов от родителей), также имеют право на пенсии по потере кормильца. Кроме того, дети сохраняют право на получение пенсии в случае их усыновления.