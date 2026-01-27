Добыча газа под угрозой остановки: эксперт рассказал о новом риске для энергетики

С пятницы, 22 января, выезд ремонтных бригад сервисных компаний на скважины по добыче газа в Украине ограничен. Всему виной бюрократический коллапс в Минэнерго.

Что угрожает добыче газа в Украине?

Соответствующее заявление сделал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский. По его словам, ситуация представляет прямую угрозу энергетической безопасности государства.

Накануне Владимир Зеленский обозначил задачу – максимально мобилизовать усилия для преодоления последствий энергетического кризиса и обеспечить рост собственной добычи газа.

Однако реализация стратегии оказалась под угрозой – из-за бюрократической паузы в процессе бронирования работников.

Речь идет о нефтегазосервисных компаниях, работающих на объектах Укрнафты, Укргаздобычи и других добывающих предприятий.

По словам Закревского, профильная комиссия по вопросам бронирования не собирается, поэтому предприятия рискуют потерять статус критичности. В одной компании он уже завершился, еще в трех истечет в ближайшие дни или в течение месяца.

Последствия являются критическими: из-за отсутствия правовой защиты специалисты отказываются выезжать на объекты добычи,

– добавил заместитель.

Из-за административных задержек есть риск углубления энергетического кризиса, ведь остановка сервисных работ в условиях, когда газ с месторождений направляется непосредственно к потребителям, приведет к падению объемов добычи.

Поэтому Закревский обратился к министру энергетики Денису Шмыгалю с просьбой о личном вмешательстве и содействии в срочном проведении заседания профильной комиссии.

Предоставление возможности работать людям, которые обеспечивают страну топливом – это вопрос национального выживания,

– подытожил он.

Какая сейчас ситуация с газом в Украине?