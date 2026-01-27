Добыча газа под угрозой остановки: эксперт рассказал о новом риске для энергетики
- С 22 января выезд ремонтных бригад на газовые скважины ограничен из-за задержек в бронировании работников.
- К Шмыгалю обратились с просьбой вмешаться для решения ситуации, которая угрожает энергетической безопасности государства.
С пятницы, 22 января, выезд ремонтных бригад сервисных компаний на скважины по добыче газа в Украине ограничен. Всему виной бюрократический коллапс в Минэнерго.
Что угрожает добыче газа в Украине?
Соответствующее заявление сделал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский. По его словам, ситуация представляет прямую угрозу энергетической безопасности государства.
Накануне Владимир Зеленский обозначил задачу – максимально мобилизовать усилия для преодоления последствий энергетического кризиса и обеспечить рост собственной добычи газа.
Однако реализация стратегии оказалась под угрозой – из-за бюрократической паузы в процессе бронирования работников.
Речь идет о нефтегазосервисных компаниях, работающих на объектах Укрнафты, Укргаздобычи и других добывающих предприятий.
По словам Закревского, профильная комиссия по вопросам бронирования не собирается, поэтому предприятия рискуют потерять статус критичности. В одной компании он уже завершился, еще в трех истечет в ближайшие дни или в течение месяца.
Последствия являются критическими: из-за отсутствия правовой защиты специалисты отказываются выезжать на объекты добычи,
– добавил заместитель.
Из-за административных задержек есть риск углубления энергетического кризиса, ведь остановка сервисных работ в условиях, когда газ с месторождений направляется непосредственно к потребителям, приведет к падению объемов добычи.
Поэтому Закревский обратился к министру энергетики Денису Шмыгалю с просьбой о личном вмешательстве и содействии в срочном проведении заседания профильной комиссии.
Предоставление возможности работать людям, которые обеспечивают страну топливом – это вопрос национального выживания,
– подытожил он.
Какая сейчас ситуация с газом в Украине?
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев рассказал, что накануне зимы Украина накопила 13,2 миллиарда кубических метров газа.
Однако этого мало, чтобы пережить зиму. На весь отопительный сезон 2025 – 2026 (половина которого уже пройдена) нужно импортировать более 4 миллиардов кубических метров газа.
В эксклюзивном комментарии для 24 Канала эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что сэкономить газ Украине "помогли": фактический старт отопительного сезона в ноябре, довольно теплое начало декабря и отключение света, во время которых автономное отопление может не работать.
Более того, к непланируемой экономии приводят российские удары по газовой инфраструктуре.