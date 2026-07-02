Пидласа рассказала, где госбюджет-2026 не достиг показателей, а где превзошел ожидания за полгода

За первое полугодие 2026 года доходы общего фонда государственного бюджета Украины без учета грантов составили 1,3 триллиона гривен. Поступления практически соответствовали плановым показателям и значительно превысили результат аналогичного периода прошлого года.

Какие налоги обеспечили наибольшие поступления в бюджет

Доходы общего фонда государственного бюджета Украины без учета международных грантов в первом полугодии 2026 года составили 1,3 триллиона гривен. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступления увеличились на 21,7%. При этом фактические доходы оказались почти на уровне утвержденного плана.

Крупнейшим источником пополнения бюджета стал налог на добавленную стоимость с импортных товаров, который принес 318,2 миллиарда гривен. Также значительные поступления обеспечили налог на доходы физических лиц вместе с военным сбором – 204,9 миллиарда гривен, налог на прибыль предприятий – 186,4 миллиарда гривен, а также НДС с товаров, произведенных в Украине, – 160 миллиардов гривен.

По каким налогам план перевыполнен, а где возникло отставание

По итогам первого полугодия отдельные налоговые поступления превысили ожидания. Наибольшее перевыполнение зафиксировано по налогу на прибыль предприятий – на 25,4 миллиарда гривен. Также выше плана были поступления от налога на доходы физических лиц и военного сбора – на 11,2 миллиарда гривен, а от импортного акциза – на 2,7 миллиарда гривен.

В то же время не все показатели соответствовали плану. Наибольшее отставание зафиксировано по НДС с товаров украинского производства – на 26,3 миллиарда гривен. Также ниже прогноза оказались поступления от дивидендов и части чистой прибыли государственных предприятий – на 18,9 миллиарда гривен, импортного НДС – на 7,8 миллиарда гривен и внутреннего акцизного налога – на 3,1 миллиарда гривен.

Важно! Эксперты отмечают, что почти полное выполнение плана доходов за первое полугодие свидетельствует об устойчивости бюджетной системы даже в условиях войны. В то же время отставание по отдельным статьям свидетельствует о необходимости дальнейшего усиления экономической активности и эффективности администрирования налогов во второй половине года.

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