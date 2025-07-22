Уже в июле: доходы России от газа и нефти существенно снизятся
- Доходы России от нефти и газа в июле могут снизиться на 37% из-за удешевления нефти и укрепления национальной валюты.
- Россия зарабатывает на нефти и газе четверть доходов федерального бюджета России, и их падение болезненно ощущается на фоне увеличения расходов на оборону и безопасность.
Государственные доходы России от нефти и газа в июле могут снизиться примерно на 37% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Доходы могут упасть до 680 миллиардов рублей (8,66 миллиарда долларов).
Почему доходы России от нефти и газа упадут?
Причиной является удешевление нефти и укрепление национальной валюты, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Доходы от нефти и газа остаются важнейшим источником поступлений для Кремля, составляя четверть всех доходов федерального бюджета. Поэтому падение поступлений является болезненным для России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность после начала военной кампании в Украине.
По расчетам Reuters, средняя цена российской нефти в рублях оставалась ниже запланированного бюджетом уровня на 2025 год. В частности доходы России от нефти и газа за период январь-июль могут сократиться на 20% в годовом измерении – до 5,4 триллиона рублей.
Министерство финансов обнародует свои официальные оценки 5 августа,
– отметили в материале.
Важно! Сначала министерство планировало получить 10,94 триллиона рублей от продажи нефти и газа в этом году, но из-за падения цен на нефть снизило прогноз до 8,32 триллиона рублей.