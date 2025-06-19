Цены растут – доходы падают: Путин теряет деньги там, где другие зарабатывают

Из-за роста напряженности между Ираном и Израилем мировые цены на нефть подскочили. Однако Россия почти не получила выгоды от этого скачка.

Почему доходы России падают, несмотря на рост цен

Цены на российскую нефть Urals 13 июня составили достигли более 60 долларов за баррель и превысили ценовой потолок, установленную странами G7, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Война на Ближнем Востоке: что будет с ценами на нефть и чем опасно закрытие Ормузского пролива

Стоимость российской нефти в долларах почти полностью отыграла потери, которые она понесла с начала 2025 года. Впрочем Россия все равно зарабатывает меньше из-за укрепления рубля.

Российские экспортеры получили лишь 4 957 рублей за каждый баррель, проданный за границу – почти на 30% меньше, чем в начале года.

Такая ситуация ставит Россию в менее выгодное положение по сравнению с некоторыми партнерами по ОПЕК+, в частности Саудовской Аравией, чья валюта привязана к доллару.

Важно! Бюджет России примерно на треть зависит от доходов от продажи нефти и газа. А поскольку Кремль тратит преимущественно в рублях, то из-за укрепления национальной валюты остается с меньшими деньгами.

Как укрепился российский рубль

По данным российского центробанка, с начала года рубль укрепился почти на 23% – до 78,72 за доллар, и пока аналитики не ожидают возврата к прошлогодним слабым позициям.

Поддержку рублю оказали несколько факторов:

надежды на потепление в отношениях между Россией и США;

исторически высокая ключевая процентная ставка, которую установил Банк России.

Все это, по словам российского вице-премьера Александре Новака, "усложняет жизнь" нефтяным компаниям России.

Стоит знать! Из-за укрепления рубля и падения доходности экспорта дефицит бюджета России на фоне высоких военных расходов может быть втрое больше, чем планировалось.