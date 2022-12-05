И даже нефть не спасает: сколько Россия недополучила средств
Источник:Forbes Russia
Страна-агрессорка недополучила в ноябре 90,2 миллиарда рублей за нефтегазовые доходы. В Минфине России не ожидали такого.
Какую сумму недополучила Россия
В ноябре бюджет России недополучил 90,2 млрд рублей, это почти 1,5 млрд долларов нефтегазовых доходов.
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В декабре российский Минфин прогнозирует, что произойдет приток дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в размере 176,1 миллиарда рублей. Там говорят, что это потому, что нефть на рынке дороже, чем была заложена в базовый уровень.В общей сложности, за два месяца объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 85,9 миллиарда рублей.
Общий доход от нефти и газа
В ноябре Россия получила в общей сложности 866,4 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Если сравнивать с октябрем, то страна-агрессорка получила на 32% меньше, чем было (за октябрь – 1281,7 миллиарда рублей).
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Интересно, что в октябре объем поступлений от продажи энергоресурсов был наибольшим, по меньшей мере, с января 2021 года.
Европа сокращает спрос на российский газ
Следовательно, Европа сокращает спрос на газ на четверть, чтобы избавиться от зависимости от России.
- К примеру, в Германии и Италии, двух крупнейших странах-потребителях газа в ЕС, в ноябре спрос упал на 23% и 21% соответственно. Во Франции и Испании он упал более чем на пятую часть, а в Нидерландах чуть больше, чем на треть.
- Напомним, что в 2021 году ЕС импортировал 155 миллиардов кубических метров природного газа из России, что составляет около 45% импорта газа ЕС и около 40% его общего потребления газа.