Тройной удар: Россия теряет миллиарды под давлением США и ЕС
- Поступления от экспорта энергоресурсов в России сократились до самых низких показателей за последние годы из-за тройного удара со стороны США и ЕС.
- Западные санкции и давление на нефтяные компании привели к снижению поставок российской нефти, что заставило Путина брать в долг и повышать налоги, усиливая инфляцию.
Экспорт нефти и газа годами был фундаментом финансовой стабильности России и помогал финансировать войну против Украины. Однако накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения эти денежные потоки резко обвалились.
Как Россия слабеет под давлением США и ЕС?
На сегодня поступления от экспорта энергоресурсов в России сократились до самых низких показателей за последние годы, пишет Associated Press.
Такое внезапное падение доходов стало результатом тройного удара со стороны западных стран:
- новых жестких санкций США и Евросоюза;
- тарифного давления президента Дональда Трампа на Индию;
- охоты на "теневой флот" российских танкеров.
По данным эксперта по экономике России в Немецком институте международных исследований и исследований безопасности Яниса Клюге, в январе 2026 года доходы российского бюджета от продажи нефти и газа упали до 393 миллиардов рублей (примерно 5,1 миллиарда долларов).
Для сравнения:
в декабре 2025 года они составляли 587 миллиардов рублей.
в январе 2025 года достигли рекордных 1,12 триллиона рублей.
Клюге подсчитал, что это самые низкие доходы Москвы со времен пандемии COVID-19.
Важно! В результате, диктатор Владимир Путин вынужден брать в долг у российских банков и повышать налоги, чтобы удержать экономику России на плаву. Однако такие шаги только усиливают инфляцию и тормозят рост ВВП.
Как Запад усиливает давление на Москву?
Чтобы заставить Путина прекратить войну против Украины, американский Минфин в октябре 2025 года объявил санкции против нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла".
Это означает, что любой покупатель нефти этих компаний рискует оказаться за пределами банковской системы США, а этого серьезные игроки международных рынков совсем не хотят.
С другой стороны, Трамп усилил давление на Индию:
Он пообещал снизить тарифы для Нью-Дели в обмен прекращения импорта российской нефти или увеличить, если Индия не согласится.
Индийский премьер Нарендра Моди избегает громких заявлений, но цифры показывают, что поставки из России упали с 2 миллионов баррелей в сутки в октябре до 1,3 миллиона в декабре.
К тому же с 21 января ЕС запретил импорт топлива, изготовленного из российской нефти в третьих странах.
Заметьте! На сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла еще дальше. Она предлагает полностью запретить морские услуги для перевозки российской нефти вместо ценового "потолка" на закупку сырья.
В каком состоянии экономика России?
В Службе внешней разведки Украины отмечают, что нынешняя экономическая ситуация в России все больше напоминает кризис позднего Советского Союза, когда накопленные проблемы долго скрывали за счет долгов.
Оппозиционные российские экономисты подчеркивают, что проблемы лишь усугубились в 2026 году. В регионах уже не хватает средств даже на выплату зарплат бюджетникам, потому что все поступления идут на "латание дыр" в финансах.
Статистика показывает на конкретные последствия экономического кризиса в России. В 2025 году количество судебных банкротств физических лиц в России выросло более чем на 31%, достигнув почти 568 тысяч случаев.