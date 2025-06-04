Нефтяные доходы России тают: поступления упали до уровня 2023 года

Россия стремительно теряет свои нефтяные доходы. В мае поступления в бюджет от экспорта нефти были самыми низкими за последние два года.

Как уменьшаются нефтяные доходы России

По подсчетам российского Минфина, доходы России от экспорта нефти сократились до 430,4 миллиарда рублей (5,5 миллиарда долларов) – это на 32% меньше, чем в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Общие доходы от экспорта газа и нефти в мае тоже уменьшились – до 512,7 миллиардов рублей. Падение – более чем на 35% по сравнению с прошлогодними показателями.

Важно! Расчеты показывают, что доходы России от нефти в мае по сравнению с апрелем сократились более чем вдвое.

Почему падают доходы России от экспорта нефти

Падение доходов от экспорта нефти в России имеет как внутренние, так и внешние причины. Главная внешняя причина – падение цен на нефть из-за уменьшения спроса.

Тарифная политика президента США Дональда Трампа грозит замедлением глобальной экономики, что влияет на спрос.

Страны ОПЕК+ ускоряют добычу нефти, что ведет к перенасыщению рынка.

В результате в апреле средняя цена российской нефти Urals составила лишь 54,76 доллара за баррель – это более чем на 25% меньше, чем в прошлом году.

Укрепление рубля также способствовало снижению поступлений от продажи нефти.

В апреле курс рубля к доллару вырос на 10% в годовом измерении и составил 83,317 рубля за доллар. За то же количество долларов правительство получало меньше рублей,

– отмечает издание.

Важно! Доходы России от экспорта нефти и газа остаются основой налоговых поступлений в бюджет. Однако санкции, слабый спрос и проблемы в экономике угрожают постепенно подорвать эту основу.