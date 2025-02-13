Россия нарастила доходы от нефти несмотря на все санкции

В прошлом месяце российская нефть была продана по цене, превышающей установленный предел в 60 долларов за баррель. Как это возможно несмотря на все введенные санкции, читайте дальше.

Сколько заработала Россия на нефти

В январе доходы России от продажи сырой нефти и нефтепродуктов выросли на 900 миллионов долларов по сравнению с декабрем и составили 15,8 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

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Это стало возможным благодаря росту цен на нефть и стабильным объемам экспорта России. Согласно данным агентства:

экспорт нефти из России в январе остался на уровне декабря – 7,4 миллиона баррелей в сутки;

добыча нефти в России выросла до 9,2 миллиона баррелей в сутки, превысив квоту ОПЕК+;

прогноз на 2025 год – 9,25 миллиона баррелей в день, что лишь на 150 тысяч баррелей меньше предыдущего прогноза.

МЭА также сообщило, что российский экспорт нефти поддержала сниженная внутренняя потребляемость из-за успешных атак украинских беспилотников на НПЗ. Агентство снизило прогноз переработки нефти в России на 170 тысяч баррелей в сутки в первом квартале из-за этих атак.

Санкции против российской нефти

Соединенные Штаты ввели самый большой пакет санкций против российских нефтяных компаний и танкеров, перевозящих российскую нефть. Некоторые из них вступят в силу в феврале или марте.

Новые санкции США в отношении России и Ирана всколыхнули рынки в начале года, но они пока не имели существенного влияния на мировые поставки нефти,

– говорится в отчете агентства.

МЭА отметило, что несмотря на широкие западные энергетические санкции, Москва будет использовать "новые мошеннические методы судоходства", чтобы поддержать прибыльный экспорт.