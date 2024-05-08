Теневой флот в действии: как доходы России от продажи нефти растут

Содержание и расширение теневого флота позволяет России превышать предельную цену на нефть. Поэтому, чтобы остановить рост ее доходов, необходимо ввести дополнительные санкции против теневого флота.

Почему доходы России растут несмотря на санкции

В марте доходы России от экспорта нефти выросли до 17,2 миллиарда долларов. А все потому, что благодаря расширению теневого флота, России удается поддерживать стабильный экспорт нефти и в дальнейшем нарушать установленные ценовые ограничения.

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Так, средняя цена Urals FOB Приморск и Новороссийск, а также ESPO FOB Козьмино в марте выросла на около 2 доллара за баррель – до уровня, что значительно превышает порог верхней ценовой границы. В то же время российский экспорт нефти морем вырос на 4% благодаря увеличению поставок сырой нефти на 12%, тогда как экспорт нефтепродуктов сократился на 6%.

Индия увеличила импорт российской нефти на 3% – до 1 445 тысяч баррелей в сутки. Между тем общий импорт Турции превысил 800 тысяч баррелей в сутки с ноября 2023 года.

При этом, ведущую роль в перевозке российской нефти сейчас занимают менеджеры судов из ОАЭ, Китая и Греции. Что касается экспорта российских нефтепродуктов, то среди крупнейших поставщиков доминируют греческие компании и турецкая Modern Gemi Isletmeciligi As и Oil Tankers Scf Mgmt Fzco.

Как Россия расширяет теневой флот и избегает санкций

Как известно, Россия расширила свой теневой флот, добавив к нему 35 новых танкеров для замены 41 судна, которое было включено в список SDN OFAC в декабре 2023 года. Именно он обеспечил экспорт около 2,8 миллиона баррелей сырой нефти и 1,1 миллиона баррелей нефтепродуктов в сутки в марте.

223 загруженные танкеры теневого флота без страхования IG P&I вышли из российских портов.

Таким образом, Россия продолжает избегать санкций, передавая подсанкционные танкеры новым компаниям:

четыре зарегистрированные в ОАЭ судоходные компании попали под санкции Великобритании и впоследствии передали танкеры другим эмиратским фирмам;

а компания Stream Ship Management Fzco стала крупнейшим перевозчиком российской нефти после того, как взяла управление танкерами, которыми ранее управляла компания Oil Tankers Scf Mgmt Fzc, находящаяся под санкциями OFAC.

Будут ли введены новые санкции

Стратегия США по введению санкций против отдельных судов теневого флота позволила вывести их из регулярного коммерческого оборота. Уже 4 апреля дополнительно ввели санкции против Oceanlink Maritime Dmcc и ее 13 танкеров за связи с Ираном, 7 из которых также перевозили российскую нефть без страхования IG P&I.

По состоянию на 12 апреля 2024 года OFAC применило санкции против 41 танкера: 37 из которых были разгружены без запланированных рейсов, тогда как 3 завершали свои текущие рейсы.

Таким образом, прогнозируется, что в 14-м пакете санкций ЕС также могут ввести дополнительные санкции против теневого флота России. Предлагаемые меры предусматривают запрет судам доступа к портам ЕС и зоны стоянки, а также усложнят логистику их эксплуатации, запретив им использовать европейские компании для предоставления ряда услуг.