Рост доходов россиян: как Россия зарабатывает на нефти

Москва сообщает о росте своих доходов от продажи нефти. Этому способствует повышение цены на сырье.

На чем зарабатывает Кремль

В первом квартале 2024 года доходы России из-за нефти выросли. Частично этому способствовали налоговые выплаты.

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Российский Минфин сообщает, что с января по март 2024 года в федеральный бюджет поступило 8,7 триллиона рублей (это ориентировочно 94 миллиарда долларов). Это на 53,5% чем в этот же период 2023 года.

При этом, из неэнергетических отраслей эти поступления выросли на 43%. Значительная часть из этих средств – это плата за уход, которую в российский бюджет платят иностранные компании, покидающие российский рынок. Доход от нефти и газа также сильно вырос, он стал на 80% больше чем в прошлом году.

Какой была ситуация раньше

В 2023 году доход от энергетики в России уменьшился на 23,9%, то есть до 8,8 триллиона рублей. Однако этот результат все равно больше чем в 2022 году.

Нужно понимать, что в начале полномасштабной войны, в России был значительный дефицит бюджета. Это закономерно, учитывая значительные военные расходы.