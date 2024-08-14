Шеринг цифровых документов: отныне в Пенсионный фонд можно ходить без паспорта

Пенсионный фонд Украины и Министерство цифровой трансформации Украины расширили функционал мобильного приложения Дія, что позволяет использовать документы в еще большем количестве ситуаций.

Новые цифровые документы для ПФУ

Отныне, благодаря возможности наличия свидетельства о рождении и налогового номера в Дії, для получения услуг в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины не нужно приносить с собой эти документы.

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Ранее внедренный механизм использования документов с ресурса Минцифры теперь дополнен электронными копиями, которые являются аналогами бумажных документов, такими как свидетельство о рождении и регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП).

Пенсионный фонд Украины вместе с Министерством цифровой трансформации продолжат расширять перечень документов в приложении Дія, доступных для использования в обмене.

Шеринг цифровых документов может быть полезен в следующих ситуациях:

Назначение или перерасчет пенсий, субсидий, льгот и страховых выплат.

Получение социальных услуг.

Решение вопросов, касающихся выплаты назначенных средств, включая изменение способа выплаты, банковских реквизитов, перевода пенсионных выплат на новое место жительства или возобновления пенсии.

Исправление или уточнение персональных данных в реестре застрахованных лиц.

Оформление и получение пенсионного удостоверения.

Получение справок (ОК-5, ОК-7), выписок из электронного реестра листков нетрудоспособности и других документов.

Оформление пособия на погребение.