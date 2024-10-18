Когда конечный срок подачи документов на субсидию

Украинцы, которые не могут самостоятельно оплачивать свои коммунальные услуги получают субсидию от государства. Существует конечный срок подачи документов на выплаты.

Подача документов на субсидию

Подать документы на субсидию на отопительный сезон 2024-2025 можно до 30 ноября. В таком случае выплаты начислят задним числом за 1 октября.

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Если же подать документы подать до 1 декабря, выплаты начнутся с месяца обращения.

Подать документы можно как через ЦНАП, ПФУ, так и онлайн.

Напомним! С 2023 года работает упрощенный формат подачи заявок. Можно подать упрощенный документ, где указаны члены семьи, а всю остальную информацию соберет ПФУ.

Однако все, кто до сих пор имеют долги по ЖКУ могут остаться без выплат. Чтобы этого не произошло, надо оплатить задолженность или заключить договор о реструктуризации с поставщиками услуг.