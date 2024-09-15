Какой размер госдолга Украины прогнозируют в 2025 году

Накануне в Раде зарегистрировали проект закона о бюджете на 2025 год. Уже известно, какой размер госдолга прогнозируют.

Дефицит госбюджета в 2025 году предполагается на уровне 19,4% ВВП. В частности, общий фонд – 18,3% и специальный – 1,1%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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Размер государственного долга в 2025 году

Финансирование общего фонда госбюджета за счет долговых источников планируется в сумме 1 546 299,1 миллиона гривен. В частности, за счет внешних – 1 529 053,2 миллиона гривен, внутренних – 17 245,9 миллиона гривен.

При этом, государственные внешние заимствования в 2025 году составят 1 658 442,6 миллиона гривен, внутренние – 579 223,7 миллиона гривен, платежи по погашению составят 129 389,4 миллиона гривен и 561 977,8 миллиона гривен соответственно.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2025 год прогнозируется в объеме 480 840,1 миллиона гривен, в частности, внутреннего долга – 277 331,5 миллиона гривен, внешнего – 203 508,6 миллиона гривен.

Согласно расчетам, прогнозный предельный объем госдолга составит 8 210 461,3 миллиона гривен и составит 97% от ВВП. Прогнозный предельный объем гарантированного государством долга составит 406 692,5 миллиона гривен и составит 4,8% от ВВП,

– отметили в пояснительной записке.

Кстати, учитывая структуру государственных заимствований в 2024-м и прогнозных заимствований в 2025-м, на конец года доля государственного внутреннего долга составит 24,6% от объема госдолга, а доля государственного внешнего долга – 75,4% соответственно.

Обратите внимание! По итогам 2025 года прогнозируется продолжение постепенного восстановления экономики, – рост реального ВВП на уровне 2,7%. Ожидается, что увеличение в номинальном эквиваленте составит 8 466,3 миллиарда гривен.