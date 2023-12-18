Отключение света из-за задолженности: кто окажется в зоне риска

Стало известно, что несколько компаний в Украине имеют задолженность за электроэнергию, которая превышает 30 миллиардов гривен. В то же время, долг продолжает увеличиваться, ведь некоторые потребители считают, что им все равно не отключат свет при имеющейся задолженности.

До конца 2023 года компания "Укрэнерго" планирует лишить света должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не оплачивающих счета. Об этом заявил председатель правления компании – Владимир Кудрицкий.

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В первую очередь, отключения будут касаться потребителей, которые не являются критической инфраструктурой, но все же отказываются платить за потребленное электричество.

Владимир Кудрицкий председатель правления ЧАО "НЭК "Укрэнерго"" Долг перед нами 30,1 миллиарда гривен на балансирующем рынке. И есть тенденция к наращиванию дебиторской задолженности перед нами. Основная часть наращивания приходится на "поставщика последней надежды" - компанию "Укринтерэнерго".

Кого планируют отключать

В ближайшие недели ожидается большой процесс по расчету за долги или отключение потребителей, которые недобросовестно платили за электроэнергию в течение многих месяцев, подчеркнул Кудрицкий. Ведь сейчас проблема на балансирующем рынке не решена.

Владимир Кудрицкий председатель правления ЧАО "НЭК "Укрэнерго"" Мы будем предлагать правительству сформировать исключительный перечень защищенных потребителей, а что касается всех других, кто не является объектами критической инфраструктуры, то они уплатят счета за электроэнергию или ожидают возможные отключения за долги.

В то же время государство определило более 5,5 тысяч предприятий, которых нельзя отключать от электроэнергии. Избежать отключений, вероятно, смогут водоканалы и теплокоммунэнерго. Их хотят оградить от этой проблемы.

В списке, в основном, объекты критической инфраструктуры :

водоканалы;

теплокоммунэнерго;

муниципальные компании;

государственные шахты;

облэнерго.

Однако в списке оказались и случайные предприятия, у которых не должна быть льгота на оплату электроэнергии.