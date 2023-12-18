До кінця 2023 року компанія "Укренерго" планує позбавити світла боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку і не оплачують рахунки. Про це заявив голова правління компанії – Володимир Кудрицький.

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Насамперед відключення стосуватимуться споживачів, які не є критичною інфраструктурою, але все ж таки відмовляються платити за спожиту електрику.

Володимир Кудрицький голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго"" Борг перед нами 30,1 мільярда гривень на балансуючому ринку. І є тенденція до нарощування дебіторської заборгованості перед нами. Основна частина нарощування припадає на "постачальника останньої надії" — компанію "Укрінтеренерго".

Кого планують відключати

Найближчими тижнями очікується великий процес щодо розрахунку за борги або відключення споживачів, які несумлінно сплачували за електроенергію протягом багатьох місяців, підкреслив Кудрицький. Адже нині проблема на балансуючому ринку – не вирішена.

Володимир Кудрицький голова правління ПрАТ"НЕК "Укренерго"" Ми будемо пропонувати уряду сформувати виключний перелік захищених споживачів, а що стосується всіх інших, хто не є об'єктами критичної інфраструктури, то вони сплатять рахунки за електроенергію або на них чекають можливі відключення за борги.

Водночас держава визначила понад 5,5 тисячі підприємств, яких не можна відключати від електроенергії. Уникнути відключень, імовірно, зможуть водоканали та теплокомуненерго. Їх хочуть захистити від цієї проблеми.

У списку, в основному, обʼєкти критичної інфраструктури:

водоканали;

теплокомуненерго;

муніципальні компанії;

державні шахти;

обленерго.

Однак, у списку опинилися і випадкові підприємства, у яких не повинна бути пільга на оплату електроенергії.