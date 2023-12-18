До конца 2023 года компания "Укрэнерго" планирует лишить света должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не оплачивающих счета. Об этом заявил председатель правления компании – Владимир Кудрицкий.
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В первую очередь, отключения будут касаться потребителей, которые не являются критической инфраструктурой, но все же отказываются платить за потребленное электричество.
Долг перед нами 30,1 миллиарда гривен на балансирующем рынке. И есть тенденция к наращиванию дебиторской задолженности перед нами. Основная часть наращивания приходится на "поставщика последней надежды" - компанию "Укринтерэнерго".
Кого планируют отключать
В ближайшие недели ожидается большой процесс по расчету за долги или отключение потребителей, которые недобросовестно платили за электроэнергию в течение многих месяцев, подчеркнул Кудрицкий. Ведь сейчас проблема на балансирующем рынке не решена.
Мы будем предлагать правительству сформировать исключительный перечень защищенных потребителей, а что касается всех других, кто не является объектами критической инфраструктуры, то они уплатят счета за электроэнергию или ожидают возможные отключения за долги.
В то же время государство определило более 5,5 тысяч предприятий, которых нельзя отключать от электроэнергии. Избежать отключений, вероятно, смогут водоканалы и теплокоммунэнерго. Их хотят оградить от этой проблемы.
В списке, в основном, объекты критической инфраструктуры :
- водоканалы;
- теплокоммунэнерго;
- муниципальные компании;
- государственные шахты;
- облэнерго.
Однако в списке оказались и случайные предприятия, у которых не должна быть льгота на оплату электроэнергии.