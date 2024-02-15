За подключение придется платить: должников по свету ждут новые расходы

В конце 2023 года правительство отменило мораторий на отключение электроэнергии, поэтому украинцы, которые игнорируют платежки, могут остаться без света. Если так произошло, придется платить за повторное подключение.

Сколько стоит повторное подключение света

Поэтому, если у поставщика есть информация, что потребитель не оплачивает счета за свет, он может отключить услугу.

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В "Волыньоблэнерго" сообщили, что для того, чтобы восстановить электроподключение, необходимо будет не только погасить долг, но и заплатить за само подключение. Эта процедура оценивается в 695,4 гривны, если нужно выполнить работы в электросчетчике на коммутационном аппарате.

Должникам стоит в кратчайшие сроки урегулировать вопрос долга и избежать неприятных последствий,

– добавили в компании.

Вырастет ли тариф на электроэнергию

Если придется дополнительно выполнить работу на воздушной линии, придется доплатить более 2 тысяч гривен.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что пока украинцам не стоит ждать повышения тарифа на свет до 6 гривен – в этом нет необходимости.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но, действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая.

Он добавил, что в апреле правительство будет оценивать текущую ситуацию в энергетическом секторе. Именно тогда может быть принято решение об увеличении тарифов.