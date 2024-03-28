Могут ли украинцев судить за неуплату коммуналки: отвечает юрист

Многих украинцев интересует вопрос, может ли Регулятор обратиться в суд в случае неуплаты платежей за ЖКУ. Дело в том, что с 29 января 2024 года в Украине действуют нововведения.

Может ли регулятор обратиться в суд

Если лицо не будет продолжать платить ЖКУ, то теперь за эти действия будут начислять штрафы и пеню, а также у поставщиков существует возможность прекратить поставки коммунальных услуг. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказала юрист Анастасия Цыбулько.

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Прекратить поставки коммунальных услуг могут при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

К тому же поставщики имеют право взыскать задолженность с потребителя в судебном порядке. Однако только в том случае, если лицо отказывается платить ее добровольно или заключить договор реструктуризации.

Анастасия Цыбулько Юрист Gracers Law Firm Сейчас восстановлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности.

Если у лица нет возможности сразу оплатить задолженность, он может подать поставщику услуг заявление о реструктуризации долга. Погашение можно растянуть на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату оформления рассрочки.

Когда долги могут списать

Цыбулько объясняет, что потребители могут подать заявление на списание долгов. Однако только после того, как поставщик услуг обратится в суд о взыскании задолженности.

Если суд станет на сторону потребителя, списать долги могут гражданам, которые:

имеют задолженность сроком более 3 лет;

получили долги предыдущих владельцев жилья;

имеют долг не в соответствии с площадью жилья;

признаны в судебном порядке банкротом.

Хотя звучали различные заявления как от Министерства энергетики, так от Украинского института будущего относительно минимального размера долга, однако, опять-таки подчеркиваю, что никакой минимальной суммы долга не установлено в законодательстве, поэтому фактически получается такая ситуация, что поставщик коммунальных услуг по своему усмотрению решает, когда прекратить поставки услуг,

– отмечает Цыбулько.

В то же время как отмечает Цибулько, запрет на отключение коммунальных услуг, начисления штрафов и пени будет действовать только на временно оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия. Она также будет действовать, если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате боевых действий и если он сообщит об этом соответствующему исполнителю коммунальной услуги.

Перечень таких общин утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.