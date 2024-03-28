Могут ли украинцев судить за неуплату коммуналки: отвечает юрист
Многих украинцев интересует вопрос, может ли Регулятор обратиться в суд в случае неуплаты платежей за ЖКУ. Дело в том, что с 29 января 2024 года в Украине действуют нововведения.
Может ли регулятор обратиться в суд
Если лицо не будет продолжать платить ЖКУ, то теперь за эти действия будут начислять штрафы и пеню, а также у поставщиков существует возможность прекратить поставки коммунальных услуг. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказала юрист Анастасия Цыбулько.
Читайте также: Освобождение от уплаты налога и коммуналки: какие льготы в Украине имеют пенсионеры по возрастуОбратите внимание! Прекратить поставки коммунальных услуг могут при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.
К тому же поставщики имеют право взыскать задолженность с потребителя в судебном порядке. Однако только в том случае, если лицо отказывается платить ее добровольно или заключить договор реструктуризации.
Сейчас восстановлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности.
Если у лица нет возможности сразу оплатить задолженность, он может подать поставщику услуг заявление о реструктуризации долга. Погашение можно растянуть на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату оформления рассрочки.
Когда долги могут списать
Цыбулько объясняет, что потребители могут подать заявление на списание долгов. Однако только после того, как поставщик услуг обратится в суд о взыскании задолженности.
Если суд станет на сторону потребителя, списать долги могут гражданам, которые:
- имеют задолженность сроком более 3 лет;
- получили долги предыдущих владельцев жилья;
- имеют долг не в соответствии с площадью жилья;
- признаны в судебном порядке банкротом.
Хотя звучали различные заявления как от Министерства энергетики, так от Украинского института будущего относительно минимального размера долга, однако, опять-таки подчеркиваю, что никакой минимальной суммы долга не установлено в законодательстве, поэтому фактически получается такая ситуация, что поставщик коммунальных услуг по своему усмотрению решает, когда прекратить поставки услуг,
– отмечает Цыбулько.
В то же время как отмечает Цибулько, запрет на отключение коммунальных услуг, начисления штрафов и пени будет действовать только на временно оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия. Она также будет действовать, если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате боевых действий и если он сообщит об этом соответствующему исполнителю коммунальной услуги.Заметьте! Перечень таких общин утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.