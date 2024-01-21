Где в Украине чаще всего задолжают за свет

В начале полномасштабного вторжения правительство ввело мораторий на отключение света за неуплату. За это время украинцы задолжали внушительную сумму.

Где больше всего должников за коммуналку

Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказал, что долги украинцев за электроэнергию за последние 2 года выросли на 15 миллиардов гривен. Сейчас действует мораторий на отключение коммуникаций из-за неуплаты.

Читайте также Продают больше, а зарабатывают меньше: Россия теряет свой доход от нефти из-за санкций

Бойко считает, что эти ограничения должны быть отменены. Советник отмечает значительные долги в областях, где их не должно быть. Наибольшее количество задолженностей сейчас в таких регионах:

Киевская область и Киев;

Харьковская область;

Днепропетровская область.

Юрий Бойко Советник премьер-министра Украины Моя личная точка зрения – решение об отмене моратория перезрело. Его необходимо было принять около 15 месяцев назад.

Бойко отмечает, что мораторий был целесообразным в кризисный момент. Сейчас, по словам советника, экономическая ситуация стабилизировалась, и нужно стимулировать население гасить долги.

Будут ли украинцам массово отключать свет

Отключения должников вероятны, однако, украинцы должны понимать, что предприятия будут делать это постепенно. Пока у облэнерго нет такого в планах.

Скорее будут применяться методы стимулирования населения к погашению долгов. Речь также идет о реструктуризации некоторых задолженностей.