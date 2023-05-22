Украинцы накопили более 8 миллионов долгов: за что больше всего

С начала полномасштабной войны количество задолженностей в Украине увеличилось на 615 тысяч. В общей сложности количество долгов в Едином реестре должников уже превышает 8 миллионов.

За что задолжали украинцы

Как рассказали аналитики из Опендатабота, почти четверть всех долгов – 24,6% – составляет взыскание средств в пользу государства. Их зафиксировано около 2 миллионов.

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Также у украинцев много долгов из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение ПДД – 21,4%, или более 1,726 миллиона.

Чуть меньше долгов накоплено за неуплату административных штрафов – 18,4%, или 1,483 миллиона. Почти столько же – в рамках взыскания средств: 18,3% или 1,471 миллиона.

За что задолжали украинцы / Инфографика Опендатабот

За коммунальные услуги украинцы накопили около 630 тысяч долгов (7,8%). За алименты – почти 204 тысячи (2,5%). При этом последняя категория, подчеркнули аналитики, за время войны выросла на 5%.

Важно! В Единый реестр должников попадают граждане и компании, в отношении которых частными и государственными исполнителями были открыты исполнительные производства за неисполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками и тому подобное.

Как выросло количество долгов в Украине / Инфографика Опендатабот

Что угрожает должникам

В Украине для должников предусмотрен ряд санкций. Среди которых:

ограничение на открытие новых банковских счетов;

блокировка текущих счетов;

запрет на выезд за границу;

невозможность регистрации разных сделок через нотариусов и так далее.

Обратите внимание! Единый реестр должников публичен. А потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

Долги за коммуналку можно оплатить в рассрочку

В то же время у украинцев есть возможность заплатить за коммунальные услуги в рассрочку – оформив специальный договор реструктуризации задолженности. Для этого следует обратиться в любой районный сервисный центр КК "Центр коммунального сервиса":

предварительно записаться по этой ссылке;

подать соответствующее заявление.

Напомним, в Украине пересмотрят тарифы на электроэнергию и воду – при чем, в сторону увеличения.

Необходимые документы (оригиналы и копии):