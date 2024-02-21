В каких случаях с людей могут взимать долги за коммуналку

В Украине отменили мораторий на взыскание долгов за коммунальные платежи. Впрочем, это решение еще не является основанием для отключения коммунальных услуг или принудительного взыскания задолженности.

Долги просто накапливаются

Правительство Украины установило, что с 5 марта 2022 года по постановлению №206 запрещено отключать жилищно-коммунальные услуги за неоплату или частичную оплату. Это правило действовало по всей стране, объясняет старший юрист ЮКК "Де-юре" Иван Топор в комментарии 24 Каналу.

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27 апреля 2023 года к этому постановлению добавили новое правило, которое запрещает требовать оплату за коммунальные услуги в регионах, где продолжались боевые действия или которые были под оккупацией.

...но только в регионах в которых происходили боевые действия или которые находятся под оккупацией, при условии, что лицо покинуло свое место жительства и предоставило обслуживающей организации подтверждение непроживания в собственном жилье,

- объясняет юрист.

Таким образом, запрет на вымогательство оплаты за коммунальные услуги касался только определенной группы людей. Стоит отметить, что ограничение касалось только процесса требования оплаты задолженности, а не ее фактического начисления. Поэтому долги продолжали расти.

Кто в зоне риска

30 декабря 2023 года в постановлении снова изменили правила, оставив запрет на требование оплаты только для определенной категории людей. Но запрет на отключение коммунальных услуг теперь не действует для всех без исключения.

Он распространяется только для тех, кто проживает на территориях с боевыми действиями или оккупацией, если человек не живет в своем доме.

В последней редакции изменений оставили запрет на прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг только в отношении лиц, проживавших в домах расположенных на территориях на которых ведутся боевые действия или находящихся под оккупацией, и при условии предоставления обслуживающей организации подтверждений непроживания в таком жилье,

- говорю Иван Топор.

Таким образом, условия взыскания задолженности за коммунальные услуги не изменились.

! Теперь, кроме возможности взыскания долга через суд, поставщики услуг имеют право отключать услуги должникам в соответствии с законом.