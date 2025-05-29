Неуплата коммуналки имеет последствия: могут ли украинцы потерять жилье из-за долгов

Сейчас некоторые категории украинцев могут не платить за коммуналку. Однако накапливать долги все же не советуют, ведь после завершения военного положения предприятия снова смогут взимать деньги.

Сколько украинцы задолжали за коммуналку

В условиях военного положения действуют ограничения на взыскание задолженностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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Согласно постановлению Кабмина, запрещено прекращать предоставление услуг, начислять пеню и штрафы, а также взимать долги, если человек проживает в зоне боевых действий или на оккупированной территории, является ВПЛ или его жилье повреждено из-за войны.

После отмены военного положения предприятия ЖКХ снова смогут взимать задолженность по стандартной процедуре. Сначала должнику направляется предупреждение, после чего, если долг не оплачен в течение 30 дней, компания имеет право обратиться в суд. В случае положительного решения суда – его принудительное исполнение осуществляется через государственную или частную исполнительную службу.

Часть судебных производств уже продолжается: по состоянию на 2024 год на исполнении находились более 429 000 решений по долгам на общую сумму 6,3 миллиарда гривен.

Фактически взыскали около 1,1 миллиарда. Самые распространенные способы взыскания – через зарплаты, пенсии и другие доходы граждан.

Можно ли потерять жилье из-за долгов

Взыскание осуществляется, в первую очередь, со счетов, наличных или имущества должника. Если таких ресурсов нет, исполнитель имеет право наложить взыскание на другое недвижимое имущество, включая жилье.

Однако есть исключение: если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат (160 000 гривен по состоянию на сейчас), то взыскание на единственное жилье должника не допускается.

Основными причинами сложностей с принудительным исполнением решений является низкая платежеспособность населения, безработица и отсутствие у должников имущества, которое можно реализовать. В то же время никто не может быть выселен из жилья без соответствующего решения суда и только при условиях, четко определенных законом.