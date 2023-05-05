Долги за коммуналку можно оплатить в рассрочку
5 мая 2023, 12:07Читати новину українською
Источник:УК "Центр коммунального сервиса"
Иногда бывает, что долгов за коммунальные услуги накопилось многовато. В коммунальной службе рассказали об альтернативном пути, как их можно выплатить.
Как заплатить за коммунальные услуги в рассрочку
Если у вас возникла проблема с долгами за коммунальные платежи, вы можете оформить специальный договор реструктуризации задолженности за полученные услуги. Это позволит вам выплачивать свои задолженности по частям.
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Настоящий договор можно заключить на задолженность по следующим услугам:
- снабжение теплоэнергией и горячей водой;
- централизованное водоснабжение и водоотвод;
- содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным зданием;
- вывоз бытовых отходов.
Также потребуются оригиналы и копии таких документов:
- паспорт или ID-карта и выписка из ЕГР;
- карточка налогоплательщика РНОКПП (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты при наличии ИНН в указанном документе);
- документ, подтверждающий право собственности жильем и выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;
- доверенность на представителя и его паспорт (если договор будет заключать кто-то вместо вас).
Чтобы получить подробную консультацию, подать документы или сверить сумму задолженности, вы можете обратиться к менеджеру или найти другие контакты здесь.
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