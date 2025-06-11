Нужно успеть до отключения: как узнать, что имеешь задолженность за свет
- Потребители могут проверить задолженность за электроэнергию через личный кабинет на сайте YASNO, мобильное приложение, чат-боты в Viber и Telegram, или получить информацию оффлайн.
- YASNO предлагает систему автоплатежей во избежание долгов.
Из-за задолженности могут отключить подачу электроэнергии в жилье. Чтобы этого не происходило, нужно своевременно оплачивать счета.
Как понять, что имеешь долги за свет
Чтобы быть уверенным в отсутствии долгов, нужно регулярно проверять состояние счета, пишет 24 Канал.
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Чтобы осуществить проверку счета, нужно буквально несколько минут. В частности, потребители YASNO могут это сделать онлайн через:
- личный кабинет на официальном сайте YASNO;
- мобильное приложение YASNO;
- чат-бот в Viber;
- чат-бот в Telegram.
Обратите внимание! Информацию о задолженности можно найти и оффлайн. Для этого есть отдельное поле в бумажном счете, где указывается такая информация.
Также узнать о наличии долгов можно и через телефон. Компания YASNO, к примеру, направляет смс-оповещения.
Потребитель имеет возможность самостоятельно узнать о состоянии счета, позвонив в контакт-центр. Эту информацию предоставят и специалисты в офисе компании.
Как уберечь себя от долгов за свет
YASNO предоставляет потребителям возможность избежать долгов за электроэнергию, благодаря специальной системе автоплатежей.
Чтобы не забывать оплачивать счета за свет в Личном кабинете и мобильном приложении можно настроить автоплатеж. Эта функция позволит больше не волноваться из-за просроченных платежей и возникновения задолженности, ведь необходимая сумма будет регулярно зачисляться по конкретному лицевому счету,
– сообщает YASNO.
То есть, с банковской карты будет списываться сумма, которая соответствует выставленному счету. Учитывается в расчетах и задолженность или переплата за предыдущие периоды.
Зауважте! Потребитель может установить лимит суммы, которая будет списываться со счета.