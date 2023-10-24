Чтобы не накапливать долги за свет: как подавать показатели счетчика, если живешь вне дома

Бывает так, что владельцы квартиры в течение длительного периода не проживают дома. Если забыть ежемесячно представлять показатели счетчика света, у них могут накопиться долги.

Как подавать показатели света, если не живешь дома

Если человек забывает передать актуальные показатели счетчика электроэнергии, оператор системы распределения считает объемы потребления электроэнергии на основе показателей среднесуточного потребления и передает эти данные поставщику. Тот накладывает тариф и выставляет счет.

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Иногда владелец помещения, когда получает такие платежки, считает их ошибочными, ведь дома никто не живет. Именно в таких случаях формируются долги.

Чтобы избежать таких ситуаций, нужно регулярно подавать показатели счетчиков. Если лицо не имеет к ним доступа, есть два варианта:

подавать ориентировочные показатели (например, если дома оставшийся включенным холодильник можно к последним зафиксированным вами показаниям добавлять 2 – 5 киловатт);

(например, если дома оставшийся включенным холодильник можно к последним зафиксированным вами показаниям добавлять 2 – 5 киловатт); подавать одинаковые показатели (последние зафиксированы клиентом показания).

Как подавать показатели счетчика клиентам YASNO

Очень важно подавать показатели счетчиков вовремя и регулярно. В компании отметили, что посылать показания необходимо успевать за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего.

Сделать это можно через следующие сервисы: