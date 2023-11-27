Не только из-за блекаута: почему украинцам могут отключить свет

Некоторым украинцам, которые не могут самостоятельно платить за электроэнергию, ее могут отключить. Однако это не единственная причина, почему регулятор может лишить клиентов света.

За что могут выключить свет

Поэтому абонентов могут отключить от электроэнергии по следующим причинам:

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если есть задолженность по использованию электроэнергии в гаражах или гаражных кооперативах. За такие объекты расчеты ведутся по промышленным тарифам;

если есть долг за неучтенную электроэнергию, то есть когда есть фиксация факта кражи;

при осуществлении предпринимательской деятельности бытовым потребителем и если после акта и предупреждения потребитель не перезаключил договор как юридическое лицо;

если потребитель отказывает в доступе работников "Облэнерго" к приборам учета контрольной съемки показателя или замены счетчиков.

Допуск работников "Облэнерго" к счетчику – это обязанность потребителя. В случае систематического недопуска энергетиков к приборам учета возможно прекращение электроснабжения,

– объяснили в регуляторе.

Обзор счетчиков осуществляется раз в три месяца, а для клиентов с АСКЭ – раз в полгода. Энергетики обязательно должны иметь при себе удостоверение.

К слову, если вы сомневаетесь в отношении определенного работника, вы можете позвонить по телефону на горячую линию вашего "Облэнерго" и спросить о нем.

Кому свет выключать не будут

Во время действия военного положения бытовых потребителей не будут отключать от электроэнергии за долги, но платить за коммунальные услуги все же нужно своевременно.

Однако в мирное время не будут выключать свет только таким категориям населения: