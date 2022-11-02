Доллар в следующем году будет ниже спрогнозированного курса, – эксперт

Курс доллара в следующем году может быть значительно ниже, чем было спрогнозировано в проекте бюджета. Это зависит от различных факторов, главными из которых являются международная поддержка, налаживание экспорта и риски эскалации войны.

В первом чтении проекта бюджета в следующем году было предсказано, что доллар может достичь 50 гривен в конце 2023 года. В отредактированном проекте прогноз скорректирован до 45,8 гривны. Средневзвешенный курс в обеих редакциях документа составлял 42,2 гривны.

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Доллар может быть существенно ниже

По словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращея, в течение почти 10 лет в проект бюджета закладывались более пессимистические показатели по курсу, чем было в реальности. На самом же деле курс в следующем году может быть ниже 40 гривен.

Мы видим, что ситуация может меняться каждый день. Практически все в прогнозах зависит от того, как будет развиваться ситуация на фронте. Но если мы исходим из предположения, что до конца следующего года есть возможность окончить активную фазу войны, официальный курс не изменится. Остальные курсы привязаны к официальному. Но мне кажется, что вполне реалистичным выглядит курс менее 40 гривен,

– говорит Паращей.

Как Нацбанк делает прогноз

Прогнозы, составляющие Национальный банк Украины, делаются для государственных расчетов. Публично эти прогнозы не публикуются, чтобы не вызвать ажиотажа на валютном рынке. Однако известно, что регулятор составляет свои прогнозы, исходя из того, что война закончится уже во второй половине 2023 г. Информация об этом появлялась в заявлениях украинских военных, Минобороны и Главного управления разведки.

Также прогноз центробанка предусматривает полноценное возобновление экспорта морскими портами в третьем квартале следующего года. Ожидается, что в 2023 году вернется 200 тысяч беженцев, а в 2024 – 1,5 миллиона.

Для базового сценария существует несколько рисков:

отсутствие программы сотрудничества с МВФ (низкая вероятность);

энергетические риски (средняя вероятность);

остановка работы зерновых коридоров (средняя вероятность);

прекращение транзита газа (высокая вероятность);

военная эскалация и большая продолжительность войны (высокая вероятность);

скорая реализация плана восстановления Украины (план Маршалла, низкая вероятность).

Получение репараций

Важным фактором стабилизации украинской экономики является получение репараций. Замороженные в результате войны активы Центробанка России составляют 300 миллиардов долларов. Также в ЕС заморожены активы 90 российских лиц. Все российские активы планируется направить на восстановление Украины. ЕС работает над механизмом передачи Украине российских активов.

Важно понимать, будут ли деньги поступать на восстановление Украины, сможем ли мы получить поддержку всего мира. Если Россия будет платить большие репарации, гривна будет укрепляться. Но об этом рано говорить, и это не о следующем году, но об ожиданиях. А положительные ожидания также будут влиять на ситуацию,

– рассказывает Паращ.

Что известно: