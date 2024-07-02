Доллар снова достигнет нового максимума

Нацбанк установит курс доллара на новом уровне. До этого официальная валюта не достигала еще такой стоимости. В то же время за минувшие сутки доллар подорожал на 19 копеек, а евро – аж на более чем 40 копеек.

Официальный курс 2 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,64 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 19 копеек против 1 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,68 гривны, что на 42 копейки больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 3 июля:

доллар – 40,74 гривны,

евро – 43,69 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 2 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,20 гривны , а продажа – 40,90 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,78 гривны, а продажа – 40,87 гривны.

Сколько будет стоить курс валюты в июле

Как рассказал Олег Пендзин, представитель Экономического дискуссионного клуба, в июле не стоит ожидать значительных курсовых колебаний. Прогнозируется, что доллар будет стоить где-то 40,70 гривны.

Июль, я думаю, будет абсолютно спокойный, потому что Нацбанк, с одной стороны, управляет курсом, а с другой стороны, он отвечает за инфляцию. Поэтому, чем слабее курс гривны, тем выше инфляция,

– объясняет Пендзин.

Эксперт объясняет, что сейчас инфляция в Украине должна вырасти из-за подорожания электроэнергии для населения и бизнеса. В то же время инфляция – это индекс роста потребительских цен. С одной стороны, Нацбанк должен отвечать за курс, а с другой стороны, чтобы инфляция сильно не подскочила.

Сейчас у Нацбанка есть 39 миллиардов валютных резервов. Это позволит в случае необходимости сдержать курс национальной валюты.

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