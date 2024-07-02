Доллар снова достигнет нового максимума
Нацбанк установит курс доллара на новом уровне. До этого официальная валюта не достигала еще такой стоимости. В то же время за минувшие сутки доллар подорожал на 19 копеек, а евро – аж на более чем 40 копеек.
Официальный курс 2 июля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,64 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 19 копеек против 1 июля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,68 гривны, что на 42 копейки больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 3 июля:
- доллар – 40,74 гривны,
- евро – 43,69 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 2 июля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,90 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,20 гривны, а продажа – 40,90 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,78 гривны, а продажа – 40,87 гривны.
Сколько будет стоить курс валюты в июле
Как рассказал Олег Пендзин, представитель Экономического дискуссионного клуба, в июле не стоит ожидать значительных курсовых колебаний. Прогнозируется, что доллар будет стоить где-то 40,70 гривны.
Июль, я думаю, будет абсолютно спокойный, потому что Нацбанк, с одной стороны, управляет курсом, а с другой стороны, он отвечает за инфляцию. Поэтому, чем слабее курс гривны, тем выше инфляция,
– объясняет Пендзин.
Эксперт объясняет, что сейчас инфляция в Украине должна вырасти из-за подорожания электроэнергии для населения и бизнеса. В то же время инфляция – это индекс роста потребительских цен. С одной стороны, Нацбанк должен отвечать за курс, а с другой стороны, чтобы инфляция сильно не подскочила.
Сейчас у Нацбанка есть 39 миллиардов валютных резервов. Это позволит в случае необходимости сдержать курс национальной валюты.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.