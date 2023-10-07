Если вырастет безналичный, вырастет и наличный: как может измениться курс после решений НБУ

Недавно Нацбанк принял решение отменить фиксированный курс на уровне 36,6 гривны. Следовательно, официальный курс вырастет. Не исключение, что это не повлияет и на наличный курс, который может колебаться в соответствии с изменениями безналичных.

Как изменится наличный из-за изменений НБУ

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Гетман рассказал, что безналичный тем или иным образом влияет на наличный рынок. Последний более или менее в нормальных условиях колеблется вблизи безналичного.

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Олег Гетман Специалист экономической экспертной платформы В дальнейшем наличный будет колебаться вокруг безналичного плюс-минус в одну гривну. Но куда будет двигаться безналичный – вопрос. Мы увидим результат в ближайшие недели.

Эксперт прогнозирует, что ориентировочно в этом году безналичный курс

Впрочем, в следующем году судьба безналичного, а соответственно и наличного курса, будет решаться в результате фундаментальных факторов:

Это украинский экспорт и импорт,

Ситуация с зерновым коридором,

Помощь международных партнеров и т.д.

В этом году будет возможна девальвация в пределах 37 – 37,5 гривны. Вряд ли, что будет больше,

– добавляет Гетман

Синхронность может не произойти

в начале октября НБУ отменил фиксированный курс и ввел режим управляемой гибкости курса.

В комментарии 24 Каналу эксперт Ярослав Жалило еще раньше объяснил, что гривна при гибком курсе может укрепляться, а может и ослабевать. И такие колебания будут отражаться и на наличном рынке.

Впрочем, он не утверждает, что изменение курса наличного будет происходить синхронно с изменением курса Нацбанка.

Ярослав Жалоло Заместитель директора Национального института стратегических исследований Это будет зависеть от спроса и предложения. Не исключение, что курс Нацбанка будет двигаться, а курс в обменках будет оставаться на том уровне, что и был.

Какой сейчас курс

Курс доллара в банках

По состоянию на 6 октября по данным "Минфина" покупка наличного доллара – 37,61 гривны (+1 копейка против 5 октября), а продажа – 38,2 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Покупка доллара в среднем на уровне 37,55 гривны (-18 копеек), а продажа – 38,28 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

Курс на черном рынке

Покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (+3 копейки), а продажа – 38,2 гривны (без изменений).