Каким будет доллар до конца года: действительно ли курс стабилизировался

В настоящее время курс доллара уже около трех недель держится у отметки в 40,5 гривны за доллар. Несмотря на небольшие колебания ситуация на наличном рынке выглядит достаточно стабильной.

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По словам директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в настоящее время даже кратковременные прогнозы очень относительны и носят сугубо вероятностный характер. Но в условиях фиксированного курса они теряют смысл.

Как формируется наличный курс

Сейчас "рыночным" в обществе принято называть наличный курс. Базово даже в этом сегменте рынка курс определяется балансом спроса и предложения на наличную валюту. К примеру, существенный всплеск курса в середине сентября был вызван дефицитом долларовых банкнот. То есть даже не денег, а товара: физически напечатанных купюр. В каком-то смысле это форс-мажор, который невозможно было спрогнозировать.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Кроме того, на наличном рынке всегда была достаточно значительной спекулятивная составляющая, а сейчас ее влияние дополнительно существенно выросло. И этот фактор также невозможно адекватно смоделировать во времени. То есть любые курсовые прогнозы, сколь авторитетным не был бы их автор, ни в коем случае нельзя воспринимать как предсказание.

Основные тенденции курса

В последнее время на наличном рынке прослеживается несколько трендов. Во-первых, в начале месяца, когда украинцы получают зарплаты, спрос на иностранную валюту растет, что приводит к росту курса. Во второй половине месяца, напротив, гривна имеет тенденцию к укреплению, что можно объяснить дефицитом денег на текущие расходы.



Во-вторых, наличный рынок остается зависимым от психологических факторов. Да, ракетные обстрелы уже не приводят к курсовым колебаниям, но слухи о вероятной эскалации все еще способны повлиять на рынок. Наконец, остается ограниченной и логистика по физической поставке банкнот иностранной валюты в Украину.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В декабре, когда банки начнут массово выплачивать клиентам валюту, приобретенную «на депозит», на рынке может возникнуть дефицит наличности. Каким будет баланс всех факторов, какой будет общая ситуация в стране в декабре – сказать очень трудно. А значит, делать более-менее релевантный курсовой прогноз невозможно. Отмечу лишь, что запущенные Национальным банком «депозитные» схемы приобретения валюты достаточно эффективно сдерживают спекулятивные настроения на наличном рынке: все последние попытки повышения приводили к достаточно скромному росту курса

Может ли измениться фиксированный курс

По словам Анны Золотько, пока не видно никаких признаков или предпосылок относительно возможной отмены этого режима или пересмотра уровня. В августе-сентябре дефицит торгового баланса радикально сократился по сравнению с показателями середины года. А в октябре Национальный банк даже отчитался о небольшом росте золотовалютных резервов.

То есть в целом рынок более или менее сбалансирован. Вряд ли в таких условиях имеет смысл пересматривать фиксированный курс,

– считает эксперт

Напомним, по мнению директора департамента казначейства COMINBANK Германа Марченко, вероятно, что со второй половины декабря, в дни ближе к завершению года, курс прибавит еще 1-2%. По его словам, в конце года американский доллар может стоить около 42-43 гривен.