Официальный курс падает: на сколько подешевела валюта

В понедельник, 15 января, курсы доллара и евро от НБУ упали в цене. Американская валюта потеряла 16 копеек, а европейская – свыше 30 копеек.

Официальный курс 15 января

За данным Нацбанка, официальный курс 15 января достиг 37,83 гривны за доллар. Стоимость упала на 16 копеек против курса 12 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,38 гривны, что на 36 копеек меньше, чем было в прошлую пятницу.

Каким будет официальный курс доллара и евро 16 января:

Доллар – 37,86 гривны,

Евро – 41,47 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 15 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 38,20 гривны , а продажа – 38,90 грн.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,60 гривны , а продажа – 39,05 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,80 гривны, а продажа – 38,90 гривны.

Каков курс доллара на эту неделю

Как рассказал аналитик Алексей Козырев, курс доллара на межбанке за последнее время постоянно рос до почти 38,3 гривны и падал ниже 38 гривен. Такой тренд может продолжиться и на этой неделе.

Алексей Козырев Аналитик Учитывая это, владельцы обменников продолжат хеджировать свои курсовые риски за счет широкого уровня спреда между покупкой/продажей валюты и частой сменой ценников в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках.

Прогноз курса на этой неделе: на межбанке – от 37,50 до 39,50 грн, а на наличном рынке – от 37,60 до 39,20 грн.

Что касается курса евро, то ожидается, что на межбанке стоимость будет колебаться от 41,30 до 43,30 гривны, на наличном рынке – от 41,50 до 43,10 гривны.