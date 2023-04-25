Доллар понемногу дешевеет: какой курс в обменниках и черном рынке

25 апреля 2023, 10:00
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Курс доллара в обменниках и черном рынке подешевел до 10 копеек. А вот в банках валюту наоборот продают дороже, чем вчера.

Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 25 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,80 гривны (+10 копеек против 24 апреля), а купить за 38,25 гривны (без изменений).

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  • Наличное евро банки покупают за 41,20 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 41,80 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,67 гривны (-8 копеек), а продают – за 38,05 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 41,47 гривны (+12 копеек), а продажа – 41,80 г ровные (+3 копейки).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны (-11 копеек), а продажа – 38,05 гривны (-10 копеек).
  • Евро покупают по 41,55 гривны (без изменений), а продают за 41,70 гривны (без изменений).

Чего ждать от курса этой недели

 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Ввиду того, что на прошлой неделе еще ряд банков снизил стоимость доллара при покупке безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите, значительного потенциала для дальнейшего роста курса на наличном рынке я не вижу.

По мнению банкирки, наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар,

По прогнозу банкира Германа Марченко, которым он поделился в комментарии 24 Каналу, наличные курсы доллара и евро останутся на уровне 37–38 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро.

 

Герман Марченко

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK)

Однако рынок не будет статическим: в последнюю декаду апреля будут иметь место незначительные колебания курсов в размере 0,2 – 0,3 (гривен к доллару) и 0,4 – 0,5 (гривен к евро). При этом, как и за последние два месяца, разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15 – 0,25 гривны.

Автор: Дар'я Вереньова