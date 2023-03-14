Доллар продолжает дешеветь в банках, а вот в обменниках наоборот заметно вырос
14 марта 2023, 10:16Читати новину українською
Доллар на наличном рынке демонстрирует разностороннюю динамику. За сутки американская валюта несколько снизилась в цене в банках, в то время как в обменниках и на черном рынке наоборот заметно прибавила.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 14 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,17 гривны (-3 копейки по сравнению с 13 марта), а купить за 38,67 гривны (-3 копейки).
Интересно Доллар стремительно упал: может ли курс обвалиться еще больше
- Наличное евро банки покупают за 40,30 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 41 гривну (+18 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,30 гривны (+10 копеек), а продают – за 38,60 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,60 гривны (+13 копеек), а продажа – 41 гривна (+4 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,45 гривны (+10 копеек), а продажа – 38,55 гривны (+6 копеек).
- Евро покупают по 40,76 гривны (+12 копеек), а продают за 40,99 гривны (+10 копеек).
Каким будет курс на этой неделе
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на этой неделе участнику наличного рынка постараются по крайней мере удержать наличный курс вблизи новой равновесной отметки. Вместе с тем, она подчеркивает, что общие тенденции делают эту задачу довольно сложной.
Стоимость доллара на наличном рынке продолжит тянуться к курсу продаж американской валюты с размещением на трехмесячном депозите. Поэтому, по моему мнению, в течение следующих 7 дней курс будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны за доллар.