Доллар дешевеет, но все еще больше евро: за сколько можно купить валюту

Курс доллара к гривне уверенно продолжает тенденцию падения на этой неделе. Тем не менее он все еще заметно выше евро.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 28 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,30 гривны за доллар при покупке (-20 копеек против 27 сентября). В то время как продают ее за 42,20 гривны за доллар (-30 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39,50 гривны (-50 копеек), а продают в среднем за 40,65 гривны за евро (-45 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,91 гривны (-28 копеек), а продают – за 42,20 гривны (-35 копеек), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продают – за (-35 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,82 гривны (-38 копеек) и продажа – 40,26 гривны (-41 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,95 гривны (-47 копеек), а продажа – 42,20 гривны (-40 копеек).

(-47 копеек), а продажа – (-40 копеек). Евро продают по 39,72 гривны (-63 копейки), а покупают по 40,20 гривны (-50 копеек).

Заметим, что курс на этой неделе резко падает после стремительного роста. Ранее, в комментарии 24 каналу, экономический эксперт сравнил нынешний наличный курс с маятником. Когда он тянется, то в сторону обесценивания или увеличения доллара, потом немного возвращается назад.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Одно время стабилизируется, затем проходит месяц – полтора, после чего начинается новое поднятие курса. И так, к сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока не завершится война.

Он также подчеркнул, что одной из проблем, которая давит на гривну – недостаточное количество наличного доллара.

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Каким будет курс на этой неделе: прогноз

В бюджете-2023 правительство среднегодовой курс доллара заложил на уровне 42 гривен, однако в конце 2023 года он достигнет 50 гривен. Официальный курс доллара от НБУ сейчас находится на уровне 36,57 гривны.

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 каналу, рассказала, что укрепление доллара по отношению к мировым валютам и общий тревожный информационный фон будут держать курс гривны по отношению к доллару на достаточно высоком уровне.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар . При отсутствии дополнительной информационной эскалации гривна может немного отыграть позиции у доллара. В противном случае вероятны очередные попытки поднять курс доллара.