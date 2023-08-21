В обменниках американскую валюту на сегодняшний день готовы продавать за почти 38 гривен. В банках за выходные доллар подорожал на 10 копеек, на черном рынке тоже ощутимый рост. Однако ситуация с евро немного лучше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 21 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (+10 копеек против 18 августа), а продажа – 38,2 гривны (+10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (+20 копеек), а продают в среднем по 41,8 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,30 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+7 копеек), а продажа – (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,25 гривны (-13 копеек), а продажа – 41,80 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,92 гривны (+2 копейки), а продажа – 38,17 гривны (+7 копеек).

(+2 копейки), а продажа – (+7 копеек). Евро покупают за 41,49 гривны (+4 копейки), а продают по 41,8 гривны (+5 копеек).

Что будет с курсом в конце лета

Как рассказал 24 каналу банкир Тарас Лесовой, единый курс валют будет стремиться достичь "коммерческого" уровня, а не официального. Следовательно, в последнюю неделю августа фактически курсовая ситуация станет "намеком" на дальнейший размер единого курса.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства "Глобус банка" С 21 по 27 августа не следует ожидать особой курсовой динамики. Так, границы допустимых колебаний доллара и евро сохранятся на уровне начала августа: это 37,2 – 37,7 гривны за доллар и 40,7 – 42 гривен за евро.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.