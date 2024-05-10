В банках и на черном рынке доллар существенно вырос

Продажа банками американской валюты достигла чуть ли не 40 гривен в банках и на черном рынке. Покупка доллара также дорожала в цене. А вот евро пересекло отметку в более чем 43 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (+15 копеек против 9 мая), а продажа – 39,92 гривны (+12 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,40 гривны (+18 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,85 гривны (+9 копеек), а продажа – 39,95 гривны (+10 копеек).

(+9 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают по 42,90 гривны (+11 копеек), а продают за 43,05 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 9 мая, обменники покупают доллар в среднем за 39,55 гривны (+19 копеек), а продают – за 39,95 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(+19 копеек), а продают – за (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,65 гривны (+15 копеек), а продажа – 43,05 гривны (+13 копеек).

Прогноз курса доллара

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, существенных изменений на валютном рынке не предусмотрено в течение следующей недели. Банкир напомнил, что образованная система валютных изменений соответствует режиму управляемой гибкости и в условиях, когда экономические факторы не будут давить на рынок, она останется достаточно постоянной.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Речь идет о ежедневных курсовые колебания, разницу между курсами покупки и продажи, как на межбанке, так и на наличном рынке, конкуренцию курсов покупки и продажи между финучреждениями, а также размер возможных курсовых отклонений.

Ожидается, что показатели валютного рынка будут такими: межбанк –, наличный рынок –Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.