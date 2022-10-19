Пропасть между евро и долларом растет: какую валюту лучше купить

В то время, когда доллар все крепнет, евро слабеет. Этому предшествовало немало событий, связанных с войной и энергетическим кризисом. Стоит ли сейчас покупать евро, читайте в материале.

Как рассказал 24 каналу Олег Пендзин, эксперт по экономическим вопросам, соотношение валют – это то же, что и рынок мяса, зерна или нефти. То есть, есть спрос, есть и предложение.

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Евро ослабло: почему

По словам эксперта, люди, которые хотят купить доллар – это то же самое, что они придут и будут хотеть купить хлеб или еще что-то. Валюта в данном предложении выступает как товар. Чем больше спрос, тем дороже можно купить.

Олег Пендзин Эксперт по экономическим вопросам Что делается сейчас с экономикой Еврозоны, эмитирующей евро и в которой происходит война, еще и энергетический кризис? Она стагнирует, то есть резко растет себестоимость европейской продукции, потому что очень дорогие энергоносители. Есть большая опасность из-за тяжелой зимы. В таких ситуациях инвесторы извлекают свои средства из евро и переводят в другие валюты. Доллар сейчас наиболее стабильная и предполагаемая валюта. Следовательно, на доллар растет спрос, на евро – уменьшается.

Кроме того, есть такое понятие как учетная ставка. Если коротко, каждый центральный банк, выпускающий ту или иную валюту, определяет, сколько эта валюта стоит для получения кредита.

Это все "стоимость" для получения кредита называется, по которой тот эмитент валюты (это может быть Федеральная резервная система, или Европейский центробанк) дает рефинансирование другим коммерческим банкам для того, чтобы они в дальнейшем те деньги отдавали в кредиты.

Ранее ставка рефинансирования и в Европе, и в США была очень мала – до 0,5%. Однако сейчас на обоих континентах большая инфляция из-за событий этого года. Для того чтобы бороться с инфляцией центральные банки повышают учетную ставку. На сегодняшний день инфляция в Еврозоне 9,5%. Никогда там не было сегодня выше 0,5%. В США инфляция – 9%.

ФРС соответственно поднимает учетную ставку. Следовательно, учетная ставка на сегодняшний день фактически 1,4% годовых. И планируется еще больший рост. Доллар и с этой стороны начинает стоить дороже,

– говорит Олег Пендзин.

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Евро и доллар на сегодня

Евро и доллар по состоянию на 19 октября демонстрируют разностороннюю динамику. Курс валют в банках:

доллар – покупка в среднем на уровне 40,25 гривны за доллар, продажа – за 40,90 гривны;

евро – наличное евро немного подорожало: покупают за 38,50 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 39,60 гривен за евро (-10 копеек).

Курс в обменниках:

в обменниках покупают доллар за 40,36 гривны, а продают – за 40,78 гривны, по данным finance.ua;

покупка евро на уровне 38,59 гривны и продажа – 39,28 гривны.

Курс на черном рынке:

покупка доллара в среднем на уровне 40,65 гривны, а продажа – 40,77 гривны;

евро продают по 39,05 гривны, а покупают по 39,30 гривны (+4 копейки).

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