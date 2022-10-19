Как рассказал 24 каналу Олег Пендзин, эксперт по экономическим вопросам, соотношение валют – это то же, что и рынок мяса, зерна или нефти. То есть, есть спрос, есть и предложение.
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Евро ослабло: почему
По словам эксперта, люди, которые хотят купить доллар – это то же самое, что они придут и будут хотеть купить хлеб или еще что-то. Валюта в данном предложении выступает как товар. Чем больше спрос, тем дороже можно купить.
Что делается сейчас с экономикой Еврозоны, эмитирующей евро и в которой происходит война, еще и энергетический кризис? Она стагнирует, то есть резко растет себестоимость европейской продукции, потому что очень дорогие энергоносители. Есть большая опасность из-за тяжелой зимы. В таких ситуациях инвесторы извлекают свои средства из евро и переводят в другие валюты. Доллар сейчас наиболее стабильная и предполагаемая валюта. Следовательно, на доллар растет спрос, на евро – уменьшается.
Кроме того, есть такое понятие как учетная ставка. Если коротко, каждый центральный банк, выпускающий ту или иную валюту, определяет, сколько эта валюта стоит для получения кредита.
Ранее ставка рефинансирования и в Европе, и в США была очень мала – до 0,5%. Однако сейчас на обоих континентах большая инфляция из-за событий этого года. Для того чтобы бороться с инфляцией центральные банки повышают учетную ставку. На сегодняшний день инфляция в Еврозоне 9,5%. Никогда там не было сегодня выше 0,5%. В США инфляция – 9%.
ФРС соответственно поднимает учетную ставку. Следовательно, учетная ставка на сегодняшний день фактически 1,4% годовых. И планируется еще больший рост. Доллар и с этой стороны начинает стоить дороже,
– говорит Олег Пендзин.
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Евро и доллар на сегодня
Евро и доллар по состоянию на 19 октября демонстрируют разностороннюю динамику. Курс валют в банках:
- доллар – покупка в среднем на уровне 40,25 гривны за доллар, продажа – за 40,90 гривны;
- евро – наличное евро немного подорожало: покупают за 38,50 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 39,60 гривен за евро (-10 копеек).
Курс в обменниках:
- в обменниках покупают доллар за 40,36 гривны, а продают – за 40,78 гривны, по данным finance.ua;
- покупка евро на уровне 38,59 гривны и продажа – 39,28 гривны.
Курс на черном рынке:
- покупка доллара в среднем на уровне 40,65 гривны, а продажа – 40,77 гривны;
- евро продают по 39,05 гривны, а покупают по 39,30 гривны (+4 копейки).