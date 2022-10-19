Як розповів 24 каналу Олег Пендзин, експерт з економічних питань, співвідношення валют – це те саме, що й ринок м'яса, зерна чи нафти. Тобто є попит, є й пропозиція.

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Євро ослабло: чому

За словами експерта, люди, які хочуть купити долар – це те саме, що вони прийдуть і хотітимуть купити хліб чи ще щось. Валюта у даній пропозиції виступає, як товар. Чим більший попит, тим дорожче можна купити.

Олег Пендзин Експерт з економічних питань Що робиться на даний момент з економікою Єврозони, яка імітує євро та у якій відбувається війна, ще й енергетична криза? Вона стагнує, тобто різко росте собівартість європейської продукції, тому що дуже дорогі енергоносії. Є велика небезпека через важку зиму. У такі ситуації інвестори витягають свої кошти з євро і перекладають в інші валюти. Долар зараз є найбільш стабільною та передбачуваною валютою. Відтак, на долар росте попит, на євро – зменшується.

Крім того, є таке поняття, як облікова ставка. Якщо коротко, кожен центральний банк, який випускає ту чи іншу валюту, визначає скільки ця валюта коштує для отримання кредиту.

Це все "коштування" для отримання кредиту називається обліковою ставкою, по якій той емітент валюти (це може бути Федеральна резервна система, або ж Європейський центробанк) дає рефінансування іншим комерційним банкам для того, щоб вони надалі ті гроші віддавали у кредити.

Раніше ставка рефінансування і у Європі, і США, була дуже мала – до 0,5%. Проте зараз на обох континентах велика інфляція через цьогорічні події. Для того, щоб боротися з інфляцією центральні банки підвищують облікову ставку. На сьогодні інфляція в Єврозоні 9,5%. Ніколи там не було до сьогодні вище 0,5%. В США інфляція – 9%.

ФРС відповідно піднімає облікову ставку. Відтак, облікова ставка на сьогодні фактично 1,4% річних. І планується ще більше зростання. Долар і з цього боку починає коштувати дорожче,

– каже Олег Пендзин.

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Євро та долар на сьогодні

Євро та долар, станом на 19 жовтня, демонструють різносторонню динаміку. Курс валют у банках:

долар – купівля в середньому на рівні 40,25 гривні за долар, продаж – за 40,90 гривні;

євро – готівкове євро трішки подорожчало: купують за 38,50 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 39,60 гривень за євро (-10 копійок).

Курс в обмінниках:

в обмінниках купують долар за 40,36 гривні, а продають – за 40,78 гривні, за даними finance.ua;

купівля євро на рівні 38,59 гривні та продаж – 39,28 гривні.

Курс на чорному ринку:

купівля долара в середньому на рівні 40,65 гривні, а продаж – 40,77 гривні;

євро ж продають по 39,05 гривні, а купують по 39,30 гривні (+4 копійки).

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