Як розповів 24 каналу Олег Пендзин, експерт з економічних питань, співвідношення валют – це те саме, що й ринок м'яса, зерна чи нафти. Тобто є попит, є й пропозиція.
Читайте також Кредит у біткойні: чи вигідніший він за традиційну позику
Євро ослабло: чому
За словами експерта, люди, які хочуть купити долар – це те саме, що вони прийдуть і хотітимуть купити хліб чи ще щось. Валюта у даній пропозиції виступає, як товар. Чим більший попит, тим дорожче можна купити.
Що робиться на даний момент з економікою Єврозони, яка імітує євро та у якій відбувається війна, ще й енергетична криза? Вона стагнує, тобто різко росте собівартість європейської продукції, тому що дуже дорогі енергоносії. Є велика небезпека через важку зиму. У такі ситуації інвестори витягають свої кошти з євро і перекладають в інші валюти. Долар зараз є найбільш стабільною та передбачуваною валютою. Відтак, на долар росте попит, на євро – зменшується.
Крім того, є таке поняття, як облікова ставка. Якщо коротко, кожен центральний банк, який випускає ту чи іншу валюту, визначає скільки ця валюта коштує для отримання кредиту.
Раніше ставка рефінансування і у Європі, і США, була дуже мала – до 0,5%. Проте зараз на обох континентах велика інфляція через цьогорічні події. Для того, щоб боротися з інфляцією центральні банки підвищують облікову ставку. На сьогодні інфляція в Єврозоні 9,5%. Ніколи там не було до сьогодні вище 0,5%. В США інфляція – 9%.
ФРС відповідно піднімає облікову ставку. Відтак, облікова ставка на сьогодні фактично 1,4% річних. І планується ще більше зростання. Долар і з цього боку починає коштувати дорожче,
– каже Олег Пендзин.
Актуально Як масовані ракетні удари "б'ють" по курсу долара
Євро та долар на сьогодні
Євро та долар, станом на 19 жовтня, демонструють різносторонню динаміку. Курс валют у банках:
- долар – купівля в середньому на рівні 40,25 гривні за долар, продаж – за 40,90 гривні;
- євро – готівкове євро трішки подорожчало: купують за 38,50 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 39,60 гривень за євро (-10 копійок).
Курс в обмінниках:
- в обмінниках купують долар за 40,36 гривні, а продають – за 40,78 гривні, за даними finance.ua;
- купівля євро на рівні 38,59 гривні та продаж – 39,28 гривні.
Курс на чорному ринку:
- купівля долара в середньому на рівні 40,65 гривні, а продаж – 40,77 гривні;
- євро ж продають по 39,05 гривні, а купують по 39,30 гривні (+4 копійки).