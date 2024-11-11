Валюта дешевеет на глазах: какой официальный курс доллара и евро на сегодня

Официальный курс НБУ на сегодня показывает снижение как доллара, так и евро. Валюта демонстрирует незначительные колебания в пределах 6-8 копеек.

Официальный курс 11 ноября

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,29 гривны. То есть цена валюты снизилась на 6 копеек против 8 ноября.

Читайте также: МВФ начал новую миссию на территории Украины

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак..

Официальный курс евро вместо этого составляет 44,48 гривны. То есть, цена упала на 8 копеек.

По состоянию на 12 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,29 гривны,

евро – 43,99 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,60 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,57 гривны, продажа – по 41,63 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,12 гривны, продажа – 41,61 гривны.

Что будет с курсом валют накануне "черной пятницы"

Как рассказал в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой сообщил, что приближение праздников будет побуждать граждан совершать покупки уже сейчас. А это, свою очередь, может повлиять на валютный рынок в ноябре.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы находимся на пороге скидочных "черных пятниц", рождественско-новогодних праздников, что положительно скажется на балансе спроса и предложения. Ведь часть граждан будет покупать валюту, а часть граждан будет тратить валюту, обменивая ее на гривну для осуществления запланированных покупок.

Впрочем, по словам банкира, результаты выборов в США вряд ли существенно повлияют на курс доллара к гривне. Однако от того, кто станет президентом, может зависеть соотношение доллара и евро.