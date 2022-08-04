Доллар и евро продолжают дешеветь: наличный курс 4 августа

Курс доллара и евро продолжают тенденцию падения второй день подряд, после резкого роста, в конце июля, до более чем 42 гривны. С актуальным курсом по состоянию на 4 августа в обменниках, банках и на черном рынке можно ознакомиться далее.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 4 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 38,20 гривны за доллар при покупке (-1,20 гривны по сравнению с 3 августа). В то время как продают валюту в банках за 39,50 гривны за доллар (-80 копеек).

Евро банки покупают за 38,55 грн (-1,18 грн), а продают в среднем за 40 грн за евро (-10 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,63 гривны (-82 копейки), а продают – за 39,22 гривны (-73 копеек), по данным finance.ua.

(-82 копейки), а продают – за (-73 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,72 грн (-1,24 грн) и продажа – 39,49 грн (-97 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,53 гривны (-97 копеек), а продажа – 39,18 гривны (-82 копеек).

(-97 копеек), а продажа – (-82 копеек). Евро продают по 38,63 гривны (-1,17 грн), а покупают за 39,50 грн (-1,1 грн).

Каким будет курс доллара: прогноз экспертов

Экономический эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что паника спадет в ближайшие несколько недель. Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Курс будет на уровне около 37 – 38 гривен за доллар.

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