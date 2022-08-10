Доллар и евро снова подорожали: наличный курс 10 августа

Курс евро и доллара несколько вырос по сравнению с предыдущим днем. Сколько стоит валюта в обменниках, банках и черном рынке 10 августа.

Курс валют в банках

По данным "Минфина" , 10 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39 гривен за доллар при покупке (+40 копеек против 9 августа ). В то время как продают валюту в банках за 39,85 гривны за доллар (+15 копеек).

Евро банки покупают за 39,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 40,40 гривны за евро (+10 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,56 гривны (+71 коп.), а продают – за 40,01 гривны (+35 коп.), по данным finance.ua.

(+71 коп.), а продают – за (+35 коп.), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,13 гривны (+18 копеек) и продажа – 40,63 гривны (+42 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,72 гривны (+25 копеек), а продажа – 39,97 гривны (+25 копеек).

(+25 копеек), а продажа – (+25 копеек). Евро продают по 40,22 гривны (+37 копеек), а покупают за 40,60 гривны (+38 копеек).

Почему курс доллара вырос

21 июля НБУ резко повысил официальный курс доллара на 25% и зафиксировал его на уровне 36,5686 гривны за доллар , после чего гривня обесценилась.

29 июля регулятор запретил обменникам использовать табло с курсом иностранных валют , чтобы минимизировать спекуляции на валютном рынке и создать конкурентную среду.

Что прогнозируют эксперты

Экономическая эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала , что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

рассказала , что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что фиксированный курс вообще может быть упразднен уже осенью.

считает, что фиксированный курс вообще может быть упразднен уже осенью. Валютный рынок постепенно стабилизируется во всех сегментах, считает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович . Он добавил, что через две недели после одноразовой девальвации гривны на валютном рынке снова появились дисбалансы.

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