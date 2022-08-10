Доллар и евро снова подорожали: наличный курс 10 августа

10 августа 2022 , 11:08
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Курс евро и доллара несколько вырос по сравнению с предыдущим днем. Сколько стоит валюта в обменниках, банках и черном рынке 10 августа.

Курс валют в банках

По данным "Минфина" , 10 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39 гривен за доллар при покупке (+40 копеек против 9 августа ). В то время как продают валюту в банках за 39,85 гривны за доллар (+15 копеек).

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Евро банки покупают за 39,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 40,40 гривны за евро (+10 копеек);

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,56 гривны (+71 коп.), а продают – за 40,01 гривны (+35 коп.), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,13 гривны (+18 копеек) и продажа – 40,63 гривны (+42 копейки).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,72 гривны (+25 копеек), а продажа – 39,97 гривны (+25 копеек).
  • Евро продают по 40,22 гривны (+37 копеек), а покупают за 40,60 гривны (+38 копеек).
Примите во внимание! Украинцы могут купить наличный доллар в банках по курсу 36,6 гривны, об этом рассказал глава Совета НБУ Фурман, но с ограничением в 50 тысяч гривен. Вместе с тем, он подчеркнул, что не все банки проводят такие операции. Всё зависит от стратегии того или иного банка.

Почему курс доллара вырос

Что прогнозируют эксперты

  • Экономическая эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала , что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.
  • Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что фиксированный курс вообще может быть упразднен уже осенью.
  • Валютный рынок постепенно стабилизируется во всех сегментах, считает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович . Он добавил, что через две недели после одноразовой девальвации гривны на валютном рынке снова появились дисбалансы.
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Автор: Дар'я Вереньова