Доллар и евро снова подорожали: наличный курс 10 августа
10 августа 2022 , 11:08Читати новину українською
Курс евро и доллара несколько вырос по сравнению с предыдущим днем. Сколько стоит валюта в обменниках, банках и черном рынке 10 августа.
Курс валют в банках
По данным "Минфина" , 10 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39 гривен за доллар при покупке (+40 копеек против 9 августа ). В то время как продают валюту в банках за 39,85 гривны за доллар (+15 копеек).
Евро банки покупают за 39,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 40,40 гривны за евро (+10 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,56 гривны (+71 коп.), а продают – за 40,01 гривны (+35 коп.), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,13 гривны (+18 копеек) и продажа – 40,63 гривны (+42 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,72 гривны (+25 копеек), а продажа – 39,97 гривны (+25 копеек).
- Евро продают по 40,22 гривны (+37 копеек), а покупают за 40,60 гривны (+38 копеек).
Почему курс доллара вырос
- 21 июля НБУ резко повысил официальный курс доллара на 25% и зафиксировал его на уровне 36,5686 гривны за доллар , после чего гривня обесценилась.
- 29 июля регулятор запретил обменникам использовать табло с курсом иностранных валют , чтобы минимизировать спекуляции на валютном рынке и создать конкурентную среду.
Что прогнозируют эксперты
- Экономическая эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала , что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.
- Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что фиксированный курс вообще может быть упразднен уже осенью.
- Валютный рынок постепенно стабилизируется во всех сегментах, считает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович . Он добавил, что через две недели после одноразовой девальвации гривны на валютном рынке снова появились дисбалансы.