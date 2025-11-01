Удары по энергетике давят на рынок: что будет с долларом и евро в начале ноября
- Начало ноября будет относительно стабильным для курса доллара, с незначительными изменениями, что остаются в новых коридорах около 42 гривен.
- Международные резервы превышают 43-44 миллиарда долларов, что позволяет Нацбанку варьировать валютные интервенции для уравновешивания рынка.
После незначительного октябрьского роста курса доллара, начало ноября будет относительно стабильным. Однако не стоит забывать, что обстрелы энергетической инфраструктуры значительно повышают давление на курсовые показатели.
Какой прогноз для валютного рынка в первую неделю ноября?
Банкир Тарас Лесовой рассказал, что первая декада ноября будет отмечаться умеренными изменениями и скорее всего курс будет оставаться в новых коридорах, граничащих с отметкой 42 гривны, сообщает 24 Канал.
По его словам, сейчас мы находимся на этапе нескольких вызовов:
- Состояние энергоинфраструктуры и возможные последствия вражеских обстрелов (это прямо влияет как на экономику, на способность бизнес работать без пауз, так и на потребительские настроения);
- Сезонное увеличение спроса на валюту (с одной стороны – продолжающаяся активность импортеров, а также медленный рост количества покупателей на наличном рынке);
- Уровень потребительских цен, средний рост которых в октябре по предварительным оценкам не должен превысить 0,5-0,7% (пока официальной статистики еще нет).
Вряд ли в ноябре нас ожидает курсовой "падолист". Все эти факторы могут изрядно давить на рынок, как это было, например, в прошлом году. В то же время это вряд ли будет представлять глобальную угрозу для стабильности, прочности рынка.
Во-первых, условия войны заставляют регулятора держать рынок в "гибридном" состоянии, который сочетает рыночное курсообразование, базирующееся на естественном соотношении спрос-предложение. Регулятор имеет рычаги уравновешивать это соотношение через валютные интервенции.
Во-вторых, если принять во внимание ноябрь-декабрь 2024 года, то станет понятным, что любое внешнее давление на рынок может быть сглаженным, а курсовым показателям не будет свойственна "аритмия".
В-третьих, международные резервы являются достаточно мощными, превышая 43-44 миллиардов долларов, что позволяет Нацбанку варьировать объемы интервенций в зависимости от обстоятельств.
Рекордным в плане интервенций оказался декабрь 2024 года, когда для удержания баланса было сожжено около 5,3 миллиардов долларов. Относительно курса евро, то, как и в предыдущие месяцы, его украинский курс будет зависеть от мировых торгов пары доллар и евро, а также соотношения гривна и доллар.
Поэтому учитывая последние мировые тенденции, нельзя исключать, что курс евро более-менее останется на прежнем уровне – в коридоре 48-49 гривен
Как будет колебаться курс доллара и евро?
Общие характеристики рынка с 3 по 9 ноября будут следующие:
- Коридоры валютных колебаний: 41,8 – 42,15 гривны за доллар и 48 – 49 гривен за евро на межбанке; 41,8 – 42,2 гривны за долларов и 48 – 49,5 гривны за евро на наличном рынке.
- Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи составит:
- межбанк – до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро;
- коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро;
- обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро.
Разница курсов покупки составит:
- комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро;
- обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.
Разница курсов продажи составит:
- комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро;
- обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.
Таким образом, несмотря на ощутимое напряжение, ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля: курсовые показатели останутся в меру прогнозируемыми без резких скачков,
– прокомментировал Лесовой.
Главные новости о курсах валют
В ноябре ожидается, что верхняя граница валютных колебаний на межбанке может вырасти до 42 – 42,5 гривны за доллар и 48,5 – 50 за евро. Текущий курс доллара на валютном рынке значительно ниже среднегодового прогнозируемого уровня в 45 гривен.
24 октября НБУ повысил курс доллара до 41,9969 гривны. Это максимумом с конца января 2025 года. Следует также напомнить, что Международный валютный фонд уже настаивал на "ослаблении" гривны.
Спрос на валюту прогнозируется на 15% выше предложения, что может привести к валютным интервенциям Нацбанка. Ожидается, что разница между курсами безналичного и наличного рынка останется минимальной, а валюта не будет дефицитом.