Выбор между долларом и евро: какую валюту лучше покупать
Господствующей валютой в мире считают доллар, впрочем, евро занимает второе место на этом пьедестале. В Украине же часто используют сами эти две валюты для сбережения, однако американская валюта остается главной.
Какая валюта в Украине более популярна
Еще раньше для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что несмотря на существенную популярность доллара, доля евро в Украине таки растет.
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Дело в том, что сейчас украинцы могут выехать из Украины только через Европу, а для этого нужно иметь евро. Кроме того, есть рост по использованию евро в платежах: НБУ начал публиковать альтернативную статистику по евро, которая нужна для интеграции с Евросоюзом.
В пресс-службе "Глобус Банка" говорят, что с началом Великой войны спрос вообще на основные валюты, к которым относят доллар и евро, вырос минимум в 1,5 – 2 раза.
Но чисто по ощущениям ⅔ этого спроса – это было естественным стремлением граждан уберечь сбережения от обесценивания, конвертировав их в валюту. К тому же НБУ 24 февраля 2024 года ввел жесткие валютные ограничения и зафиксировал курс,
– объясняют в финучреждении.
Поэтому несмотря на периодические рост популярности евро, доллар продолжал оставаться главной валютой.
Заметьте! Более 70% всех операций по покупке и продаже осуществляется через доллар. А все бюджетные расчеты Украины привязаны опять же к курсу американской валюты.
Курс доллара и евро 23 августа
- Покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны, а продажа – по 41,55 гривны. В то же время покупка евро происходит по 45,65 гривны, а продажа – по 46,20 гривны.
- Купить доллар на черном рынке можно по 41,35 гривны, продать – по 41,45 гривны. С евро ситуация такая: покупка по 45,85 гривны, продажа по 46,09 гривны.
- Доллары покупают обменники по 41,16 гривны, а продают – по 41,58 гривны, по данным finance.ua. Евро покупают по 45,75 гривны, продают – по 46,18 гривны.