Доллар или евро: в НБУ раскрыли, какая валюта главная для украинцев в 2026 году

Евро становится все более сильным игроком на валютном рынке Украины, хотя доллар пока не собирается полностью сдавать позиции. Какую валюту выбирают украинцы чаще, рассказали в НБУ.

Какова доля евро в резервах НБУ?

Сейчас евро, и доллар остаются сильными валютами, рассказал в комментарии и доллар остаются сильными валютами 24 Каналу член Совета НБУ Василий Фурман.

Однако, по его словам, в течение последних 10 – 15 лет было много валютных качелей как евро, так и доллара, более десятка. В отдельные периоды евро усиливалось, в другие – доллар. Это происходило по разным причинам.

На сегодняшнем историческом этапе евро является достаточно сильным и продолжает расти в этом году, хоть и не такими быстрыми темпами, как в прошлом году.

Доля евро в золотовалютных резервах Национального банка Украины также значительно возрастает в последние годы. Это связано с различными причинами, в том числе и с тем, что основную часть международной помощи Украина получает в евро, в частности, в 2025 году,

– говорит Фурман.

В итоге доля евро сейчас с резервах составляет более 30%.

Важно! В начале 2026 года золотовалютные резервы НБУ достигли более чем 57 миллиардов долларов и продолжают расти. По прогнозу регулятора до конца года международные резервы могут составить более 64 миллиардов долларов.

Какой валюте доверяют украинцы?

По наличных операций на валютном рынке, то в 2025 году были периоды, украинцы покупали евро почти столько же, как и долларов. Но в конце года рынок стабилизировался, а доллар отыграл назад утраченные позиции.

Доля евро в наличных операциях сегодня составляет около 25% .

. До полномасштабной войны доля евро была 12 – 14%.

Ситуация в бизнесе, по словам Фурмана, несколько иная. Поскольку основным торговым партнером Украины сегодня является Евросоюз, то доля внешнеторговых операций с ним составляет более 60%. Поэтому одной из основных валют является евро. У бизнеса около 46% остатков средств в банковской системе в валюте на сегодня – это евро.

Евро будет расти и в дальнейшем, потому что мы будем в будущем членами Европейского Союза и будем иметь доступ к свободному рынку ЕС. И роль евро будет расти. Но ситуация на валютном рынке в 2026 году, по моему мнению, будет стабильной и контролируемой,

– уверен Фурман.

Важно! Официальный курс доллара на 27 февраля НБУ установил на уровне 43,20 гривны за доллар, а евро – 51,02 гривны.

Какие прогнозы курса валют?