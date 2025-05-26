Доллар и евро выросли: НБУ опубликовал курсы валют

За выходные курс официального доллара вырос на 1 копейку, а курс евро вырос на 7 копеек. На завтра, 27 мая, ожидается, что курс евро существенно прибавит в цене, достигнув более 47 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 23 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,99 гривны. То есть цена выросла на 7 копеек.

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По состоянию на 27 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,57 гривны,

евро – 47,29 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 26 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,53 гривны , продажа – по 41,57 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,12 гривны, продажа – по 41,53 гривны.

Какой официальный курс доллара прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что в первый месяц лета рубикон в 42 гривны для официального курса может быть преодолен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Впрочем, не стоит ожидать излишне быстрых изменений. Кроме того, прогноз упирается во множество факторов, которые невозможно учесть, что называется "заранее".

Поэтому, Лесовой прогнозирует, что колебания курса в июне могут составлять от 41,6 гривны до 42 гривен за доллар. А соотношение курс евро к курсу доллара будет на уровне 1 евро = 1,05 – 1,15 доллара.