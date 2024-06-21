Сейчас или в конце лета: когда покупать доллар выгоднее

Из-за неопределенности относительно будущей политики Нацбанка ожидать того, что курс доллара опустится, не стоит. Поэтому эксперт советует покупать валюту уже.

Стоит ли покупать доллар летом

Как рассказал 24 Каналу эксперт Даниил Монин, если у населения есть свободные деньги, то таки стоит покупать доллары, ведь точно неизвестно как поведет себя Нацбанк в своей политике.

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В то же время Монин добавляет, что в последние месяцы регулятор проводил политику управляемой девальвации и постепенно ослаблял гривну.

Даниил Монин Экономист И это даже с учетом прихода 9 миллиардов долларов внешней помощи. Думаю вряд ли он изменит политику летом.

Нацбанк, по состоянию на 14 июня, впервые в истории установил курс доллара на исторически высоком уровне – почти 40,70 гривны за валюту.

Что прогнозируют эксперты

Монин считает, что падение курса доллара в конце лета маловероятно. То есть ниже 40 гривен за валюту доллар вряд ли будет.

В то же время в конце июня, по словам Тараса Лесового, на рынке не стоит ожидать неожиданных и резких процессов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Международная поддержка, в том числе и финансовая, является достаточно весомым аргументом для стабильности экономики. Ведь Украина получила мощную поддержку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

Ожидается, что на следующей неделе коридоры валютных колебаний на межбанке будут в пределах 40 – 41 гривны за доллар.