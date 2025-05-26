Одна валюта не изменилась, а другая подорожала: какой курс валют сегодня

Пока доллар в банках почти без изменений, а на черном рынке прибавил всего на несколько копеек в цене, то евро показывает существенный рост. Только на черном рынке валюта при покупке и продаже пересекла отметку в 47 гривен.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 23 мая) и продажа по 41,75 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 46,77 гривны (+17 копеек), продажа – по 47,55 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,53 гривны (+2 копейки), а продать по 41,57 гривны (+5 копеек).

(+2 копейки), а продать (+5 копеек). Покупка евро по 47,15 гривны (+25 копеек), а продажа по 47,34 гривны (+23 копейки).

Курс в обменниках

По состоянию на 23 мая, доллары покупают в среднем по: 40,87 гривны (-11 копеек), а продают по 41,55 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,70 гривны (-3 копейки), а продают по 47,65 гривны (-20 копеек).

Что будет с долларом и евро

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что в июне рубикон в 42 гривны для официального курса доллара может быть преодолен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Впрочем, не стоит ожидать излишне быстрых изменений. Кроме того, прогноз упирается во множество факторов, которые невозможно учесть, что называется "заранее".

Банкир ожидает, что официальный курс доллара будет в пределах 41,6 – 42 гривен за доллар. В то же время ситуация с курсом евро будет зеркальной к доллару на мировых рынках.

Заметьте! Курсовое соотношение будет на таком уровне: 1 евро = 1,05 – 1,15 доллара.